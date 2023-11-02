密會沒共識 柯文哲嗆朱立倫：方法想好再來講

藍白對於總統人選產生方式仍無共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨對國民黨主席朱立倫喊話「方法想好再來講」。（記者陳志曲攝）

2023/11/02 05:30

〔記者黃靖媗、林哲遠／台北報導〕藍白合「朱、侯、柯」三人前晚密會五十三分鐘。民眾黨總統參選人柯文哲昨受訪透露，會面是由國民黨主席朱立倫安排，國民黨總統參選人侯友宜也出席，藍白雙方對於如何推出在野最強總統候選人方式仍無共識，要等朱想出方案，再決定要不要見面。

大談比賽規則 駁朱「已進入政黨協商」

民眾黨發言人楊寶楨昨在黨團記者會透露，會談中雙方對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，朱立倫希望再碰面，柯文哲則希望朱先提出國民黨方案，「若沒提出，可能也不需要再見面了。」

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酸國民黨「你又不敢比，怎麼解決？」

朱立倫昨受訪聲稱，雙方已經同意會在同一張選票上，且已進入政黨協商，沒有要談比賽方式。柯文哲受訪時否認，強調合作要有公平、公開、公正的比賽規則，對雙方支持者交代，只要符合此前提，選票上誰正誰副，他都可接受，但「你又不敢比，怎麼解決？」「你不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式」。

柯指出，他已提出他的辦法「全民調」，不同意的一方應提出對案，他們都保持開放態度。朱立倫在會中邀約下次見面的時間，柯也回說，要等朱想出方案，再決定要不要見面，他已經展開全國環島計畫，民眾黨可以合作，但也不是停在那裡等，該做的還是要先做。

民進黨昨批評，柯文哲標榜「公開透明」，卻與國民黨上演密室協商、分贓政治，既雙標又諷刺。柯解釋，他有跟朱立倫說，他主張公開透明，免得被說在喬什麼東西，下次若要見面就公開。

郭遞交連署書 柯：還是可繼續談合作

無黨籍總統擬參選人郭台銘昨到台北市選委會遞交民眾連署書，是否影響合作？柯文哲回應，還是可以繼續談，不需要一開始就把人排除，只要規則清楚，大家可以進來就進來，要團結一切可團結的力量。

民眾黨副秘書長許甫昨透露，柯、郭本人與幕僚皆一直有聯繫，柯、郭見面時，郭也從未提出要當副手等條件。許甫分析，若要把郭台銘納入比民調，以民調數字來看，不存在「郭柯配」的選項，比較合理的狀況或許是依循二○二○年模式，由郭薦舉人才入民眾黨不分區名單；若藍白成功整合，郭甚至也能推薦國民黨不分區名單，這是可以期待的方向。

柯文哲昨晚透過臉書喊話，即便這次整合看似觸礁，大家不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫都認同台灣必須進行「第三波民主革命」，他們會協力促進憲政改革、終結有權無責的政治體制，也承諾謹守財政紀律。柯認為，今年大選在野領袖願意心平氣和地坐下來，討論國家重要議題，本身就有意義。

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