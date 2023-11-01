藍白共拚立委席次最大化／柯反對用喬的 參選人也嗆不讓

製表：記者黃靖媗

2023/11/01 05:30

〔記者黃靖媗、林哲遠、施曉光、李容萍／綜合報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲與國民黨主席朱立倫前天召開首次政黨協商會議，會中雙方達成相互支援將立委席次最大化的共識，但目前共有八個選區雙方皆有提名，外界關注兩黨是否考慮「禮讓」。民眾黨北市第八選區立委參選人張其祿受訪表示，他們會堅持到底，如果還要讓，「民眾黨的區域立委就等於是關門了」，並不合理。

國民黨︰各自努力

國民黨文傳會主委林寬裕受訪表示，兩黨雖說要國會席次極大化，但各自的政黨票，還是要各自努力，彼此競爭，至於幾個提名重疊的區域立委選區，目前雙方並沒碰觸誰要不要退選的問題，因此，只能說在一些雙方有競爭關係的選區，大家還是兄弟登山、各自努力，現階段並不存在禮讓的問題。

請繼續往下閱讀...

柯文哲接受媒體聯訪時表示，「離選舉還有七十四天，過程中還有時間去協調」，但要有公開、透明的原則，不然雙方如何對支持者交代，他個人非常反對用「喬」的，密室政治無法得到人民支持，最後結局會更慘。至於是否會幫藍營小雞站台，柯文哲表示，人家需要他幫忙，他當然很樂意去。

張其祿於柯文哲結束聯訪後受訪表示，他們會堅持到底，民眾黨在區域及原住民立委中，只提了十一席，如果還要讓，「民眾黨的區域立委就等於是關門了」，並不合理。對於張其祿的說法，國民黨北市第八選區立委參選人賴士葆簡短回應，「尊重！沒有看法」。

民眾黨桃園市第五選區立委參選人賴香伶說，民眾黨提的席次不多，更應該當仁不讓，在藍白合作的理念框架下，國會是最重要的地方，柯文哲也已交代他們要全力以赴，用「讓」或「不讓」都不能跟民意交代，國民黨與民眾黨都應聚集誠意與民意接軌，讓民眾選擇。

桃園市第五選區尋求四連霸的國民黨立委呂玉玲受訪時斬釘截鐵地說，她不會禮讓。她說，自己深耕平鎮、龍潭，為桃園爭建設，為鄉親謀權益，這次參選是很多地方鄉親的期待，她只有帶著鄉親的囑託往前衝，打贏選戰，繼續為鄉親服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法