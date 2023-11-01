徐春鶯爭議 賴要柯負責任說明

民進黨總統參選人賴清德。（記者張嘉明攝）

2023/11/01 05:30

〔記者丁奕、黃靖媗、李文馨、陳昀、施曉光／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國配偶、「台灣新住民發展協會」榮譽理事長徐春鶯，但徐被質疑有中國籍、過去疑似也曾擔任中國幹部。民進黨總統參選人賴清德表示，既然民眾黨主席、總統參選人柯文哲要提名徐，柯就有責任對外說明，而不是讓徐春鶯直接面對這個問題。

對於徐春鶯相關爭議，柯文哲十月廿八日在高雄受訪曾表示，既然外界有爭議，就讓「子彈飛一下」，看徐「能不能辯護得過去」。柯文哲昨日受訪被追問徐還有沒有中國籍？柯並未正面回應，僅重申海選計畫是給每個人機會，但要出來接受檢驗，沒過關就淘汰。不過據了解，徐仍有中國國籍，但已放棄中國護照與戶籍。

請繼續往下閱讀...

賴清德昨出席航空界活動，會後受訪表示，既然柯文哲要提名徐做為不分區立法委員，面對社會大眾的質疑，柯就有責任對外說明，「而不只是輕鬆地講讓子彈再飛一下」，讓徐春鶯直接面對這個問題。

柯︰綠委親中舔共 要不要調查

對賴的質疑，柯文哲表示，他倒是要請教賴清德，民進黨立委身體力行「親中舔共」後，還去擔任外交國防委員會召委，「請問民進黨要不要調查？要不要對社會大眾說明？」並批評這才是真正的國安危機。

有立委質疑中配參選公職人員資格，行政院長陳建仁昨天在立法院受訪回應，只要符合法規就可以競選，也呼籲各政黨人選要能夠捍衛中華民國台灣主權，尊重國家自主發展。

徐春鶯若進入國會，引發的國安疑慮持續發酵。民進黨發言人卓冠廷昨偕台中市、高雄市立委參選人謝志忠及李柏毅開記者會，痛批國民黨退將赴中朝共才是最大國安天坑，國民黨卻不制止。另外，徐春鶯也曾名列國民黨新住民工作委員會，將徐列入民眾黨不分區恐非柯一人意志。民進黨質疑，「藍白合」已經變成紅色，如果可以當民眾黨不分區立委，那柯文哲、侯友宜豈不成為吳三桂？

國民黨發言人楊智伃受訪回應，這些退將都是從事公開的兩岸交流活動，反觀民進黨立委趙天麟私下外遇，已被認證是「親中立委」，民進黨想要抹黑造謠，搶救「抗中保台」的神主牌，已經沒有效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法