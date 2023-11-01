老蔣日記出版 林佳龍：讓人民評價 轉型正義里程碑

《蔣中正日記（1948－1954）》新書發表會31日於國史館舉行。 （記者羅沛德攝）

2023/11/01 05:30

〔記者陳昀、何玉華／台北報導〕存放於美國史丹佛大學胡佛研究所近十八年的兩蔣日記等文件原稿及檔案，歷經十年跨海纏訟，國史館昨出版第一批蔣中正日記，今年底也將出版一九七○至一九七九年的「蔣經國日記」，將觸及美麗島事件歷史。總統府秘書長林佳龍昨表示，此書能讓人民充分理解真相後並客觀評價，是台灣轉型正義的重大里程碑。

國史館授權「民國歷史文化學社」先從蔣介石第一任總統時期日記開始出版，昨舉行《蔣中正日記（一九四八─一九五四）》新書發表暨座談會。為避免涉入歷史解讀等正反觀點爭議，新書僅三篇序言而無導論，國史館館長陳儀深在序言中表示，直至今日，不論是海峽對岸，或是台灣社會內部的不同群體，都對蔣中正的功過得失存在著相當對立與矛盾的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」，可能還有一段遙遠的距離，此書能重新審視蔣中正歷史定位。

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蔣方智怡率蔣家人出席

林佳龍指出，《蔣中正日記》公開及出版，對台灣社會當前轉型正義的未竟之業，具有向前推進的作用，每位總統的歷史定位都應由人民決定，政府有責任讓人民充分理解歷史真相後，再做客觀的評價。

中正文教基金會董事長蔣方智怡偕蔣友松、蔣友柏、蔣友青等人出席，蔣方智怡則代表蔣家強調，蔣中正是追求民主才推動制憲立憲，當時外抗日本、內拒共黨誠屬不易，台灣今日有此成就，前人種樹，當以為念。

身為蔣家後代的台北市長蔣萬安昨表示，希望國史館公布的內容，能完整呈現歷史的原貌；而台灣是民主的社會，尊重的不同聲音。

蔣方智怡（左起）、蔣友松、蔣友柏、蔣友青昨出席蔣中正日記發表會。 （記者羅沛德攝）

總統府秘書長林佳龍出席《蔣中正日記》新書發表暨座談會。。（記者羅沛德攝）

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