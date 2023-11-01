諾魯內閣排除親中派 涉外人士：邦誼更鞏固

諾魯前總統昆洛斯（資料照）

2023/11/01 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯前總統昆洛斯才訪台就下台，引起邦交議論。涉外人士昨指出，這是諾魯的黨派之爭，而提出不信任案的議員中，有少數屬親中派，但當初提案的「少數親中議員」並未入閣，「中國因素被排除」，就結果論，「台諾關係是更加鞏固」。

諾魯總統選舉非普選，而是由十九名國會議員互相推舉產生。涉外人士指出，昆洛斯二○二二年當選總統「是個驚喜」，屬於弱勢總統，拱他出線的特定議員自認功勞在己，總統難以牽制，當時外交部從一開始就有所掌握並持續溝通。

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據了解，外交部當時的工作重點就放在穩住昆洛斯政權的友台立場，在昆洛斯一上任就受邀訪台進行國是訪問。涉外人士指出，但發現有少數議員對台諾關係的「態度不太一樣」，還察覺到他們在國際場合與中國當局有所接觸，甚至提案研擬往中國靠攏，因此外交部今年再度邀請昆洛斯來台參與國慶與玉山論壇。

總統選舉「誰會投誰」 外交部全程掌握

他強調，諾魯政局是全程被掌握，包括之後的總統選舉投票，外交部全程都有掌握「誰會投給誰」。

「不信任案提案議員中有少數親中派」，涉外人士表示，就算只是一、兩位議員，也可能會造成動盪，提案因素可能是黨派分配問題，也可能是議題問題，包括中國因素，不會僅是單一原因，他強調，提案議員中也有許多位友台議員。諾魯的選舉結果其實是讓「台諾關係更加鞏固」，畢竟當初提案的「少數親中議員」並未入閣，「中國因素被排除」；相反的，亞定內閣都是友台議員，「亞定本人甚至是更友好」。

諾魯國會十月廿五日通過不信任案，並於卅日選出新任總統亞定。亞定是諾魯國會最資深的議員，他於二○○五年擔任外交與貿易部長時，陪時任總統史寇提來台簽署復交公報，更是台諾復交的重要推手。

而亞定內閣的外交與貿易部長則由諾魯前總統安格明出任。安格明挺台態度鮮明。涉外人士補充，亞定閣員名單中，也有多位安格明長年的親信。

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