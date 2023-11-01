新聞分析》「媒人婆」朱立倫

國民黨主席朱立倫(右)、民眾黨主席柯文哲(左)30日在台北市長官邸藝文沙龍進行政黨協商。（資料照。民眾黨提供）

2023/11/01 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨內對於「藍白合」最感興趣的人是誰？絕對不是「新娘」或「新郎」的侯友宜，而是「媒人婆」朱立倫。

對朱立倫而言，不論國民黨是否贏得大選，總統寶座這個位子肯定輪不到自己坐，因此，「侯柯配」或「柯侯配」都不會是他最在意的事情，只有透過藍白聯姻，朱中央才有機會贏得大選或與權力分配沾上邊，要是這門親事談不成，恐怕一切盡成空。

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在藍、白進入政黨協商後，談判重點已經無關民主初選或全民調的選擇，而是選後權力分配問題，大家崗位喬得攏，侯、柯都有妥協可能，即便總統選舉雙方分道揚鑣，只要在立委選舉部分白紙黑字簽下合作協議，未來藍、白聯手國會過半的機會確實不小，「媒人婆」自然少不了「大紅包」可拿。

現在可以大膽假設的是，如果總統選舉藍、白聯姻成功，無論侯、柯誰當總統，最大一個「政治肉桶」當然就是行政院長職務；若無意外，很可能就是由棄選總統的一方來接，朱立倫除非願意屈就副閣揆或其他內閣職務，否則最「可口」的位子當然就是國會龍頭，即便總統選舉藍、白各自登山，無論侯、柯誰當總統或雙雙落選，放眼明年選後的國會新生態，朱立倫仍有很大機會可以一搏。

如果朱立倫願意委屈再等一下，近一點的有明年八月底任期就要屆滿的考試院長，遠一點的還有二○二六年任滿的監察院長。

因此，吃瓜群眾們從現在開始可以密切關注國民黨的不分區立委名單，是否會出現「朱立倫」三個字。若真如此，國民黨接下來的重大劇情發展就是黨魁前進國會，要率領藍、白立委參選人搶攻明年二月一日的立法院正、副院長選舉。

猶記國民黨七月召開全代會前後，黨內瀰漫「換侯」聲浪，朱立倫當時主持中常會還公開鄭重宣示「國民黨絕無可能『換侯』」。為壓抑換侯主張，國民黨中常會更通過二○二四大選黨員行為規範，祭出黨紀處分的大棒子。

但話音甫落不久，朱立倫就改唱「必須藍白合」，甚至總統參選人「換角」也在所不惜，無疑是「今日之我」打臉「昨日之我」，至於當初通過提名侯友宜參選總統，做為國民黨最高權力機構的全代會集體意志與體制尊嚴，此刻在朱立倫的眼中恐怕都已經微不足道。

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