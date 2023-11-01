台東信賴姊妹會成立 賴：期待婦女一起挺台灣

民進黨總統參選人賴清德昨晚由立委參選人賴坤成陪同，到台東卑南南清宮上香。（記者黃明堂攝）

2023/11/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕二○二四大選進入倒數七十三天，民進黨總統參選人賴清德昨晚出席台東縣信賴台灣姊妹會成立大會，指蔡英文總統推動幼兒及長照政策，都遠勝國民黨前總統馬英九，他將延續照顧老幼，並擴及高中職全面免學費、補助公私立大學生。賴也強調，和平將是他未來一生使命，只要大家團結，就能在民主之路壯大。

賴清德昨天下午及晚間先後出席東海岸三鄉鎮後援會、卑南南清宮上香、成立信賴台灣姊妹會，黨提名立委參選人賴坤成一路相陪，初選落敗但仍表達朝競選前進的同黨籍現任立委劉櫂豪則未出席陪同。賴清德強調，賴坤成是民進黨在台東唯一提名的立委候選人，喊出「雙賴合體、台灣大吉」。

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賴清德逐一頒聘書給台東信賴台灣姊妹會的幹部，在致詞時強調，哪一個總統候選人能得到最多婦女支持就當選，期待每位婦女開始加入台灣隊，一起挺台灣，「一票賴清德、一票賴坤成」！

賴坦言，台灣社會迄今仍存在婦女受暴、職場騷擾、工作機會少、薪資相對低等問題，他會一一改善，連民進黨內發生性平事件，他也不隱瞞，修改了相關規定。

賴清德說，在扶幼政策上，蔡英文總統推出零到六歲國家一起養，大幅提高養育兒女的補助，這些是馬英九執政時沒有的。蔡英文推出長照二．○，比起馬英九的長照一．○，種種都比馬英九時代做了更多。

另外，明年開始高中職全面免學費，依家庭收入對公立大學生每人每年補助一萬五千元或兩萬元，私立大學每人三萬五千元。賴說，這不是大撒幣，在馬英九卸任時，國家負債比率是百分之卅二到卅三，蔡英文執政後，目前是百分之廿六到廿七，因為國家進步、稅收增加，自然有更多錢投入社會福利。

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