柯稱「徐春鶯不參加外交國防委員會 不會有太大問題」 賴營︰偷換概念 意圖矇騙社會

行政院長陳建仁。（記者俞肇福攝）

2023/10/31 05:30

非國防委員仍可查看機密文件

〔記者楊媛婷、陳昀／台北報導〕中國對台介選不斷，卻傳出民眾黨主席柯文哲有意提名具中國組織背景的徐春鶯列不分區立委，還稱「不參加外交國防委員會不會有太大問題」。行政院長陳建仁昨受訪回應，尊重各黨不分區立委提名權，但呼籲各黨提名應以國安保障為最高目標，民主才能永續發展。

民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安痛批，立委就算不在外交及國防委員會仍可查看機密文件，請柯文哲不要偷換概念、矇騙社會。

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媒體昨問陳建仁，徐春鶯若列民眾黨不分區立委並順利當選，未來如徐向政府部門調閱資料，是否有國安疑慮？陳回應，台灣是民主多元社會，尊重各政黨提名不分區立委權利，但是也希望各政黨維護國家安全，以國家安全保障為最高目標，在越自由民主開放國家中，更要珍惜這樣的機會，自由民主才能永續發展。

陳揆籲各黨 提名以國安保障為要

潘孟安與媒體茶敘時表示，立法院各委員會都有特定機密事項，外交及國防委員會所屬的委員有機密預算簡要本，機密預算詳細版本則放置在立院指定會議室，所有立委都能進入參閱，即使在財政委員會也能審查所有軍購特別預算及各年度決算；經濟委員會涉對外經貿談判進度、利弊衝擊等相關資訊，各委員會也會聯席審查法案、預算，無論在任何委員會，都能調取、審查機敏文件，事涉重大。

潘孟安說，徐春鶯雖聲明從未加入共產黨，但她二○一六年接受台灣媒體專訪曾表示「畢業後獲分配工作為大陸國家幹部」；二○一七年接受中國媒體訪問更表明「如果台灣不承認它屬於中國的話，大陸我們娘家那邊，很多人就不願意來了。」

潘孟安表示，因為上述理由，大家才質疑徐春鶯的國家認同，這不是柯文哲說的不進外交及國防委員會就沒問題，不分區立委代表一個政黨的價值，難道民眾黨的價值就是接受中國統一台灣嗎？

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