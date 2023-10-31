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侯：時間不等人 藍白協商越快越好

國民黨總統參選人侯友宜昨出席台灣觀光產業餐會，侯受訪表示不會缺席這次的總統選舉及政黨輪替。（記者田裕華攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨出席台灣觀光產業餐會，侯受訪表示不會缺席這次的總統選舉及政黨輪替。（記者田裕華攝）

2023/10/31 05:30

〔記者丁奕／台北報導〕國民黨、民眾黨昨日進行首次藍白政黨協商會議，國民黨總統參選人侯友宜出席觀光產業餐會受訪時表示，他不會缺席這次的總統選舉及政黨輪替，現在全民調、民主式開放初選都來不及了，期待政黨協商越快越好，因為時間不等人，尤其雙方支持者非常焦慮，希望盡快得出結果。

兩岸至今仍有禁團令，旅行業者生意受影響，盼開放兩岸旅遊。昨全台各地旅行同業公會於台北舉辦「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」，約七千名旅遊從業人員參與，表態支持侯，現場「侯友宜凍蒜！」口號聲不斷。

不會缺席總統選舉

媒體關注侯友宜未參與藍白協商會議，而是由國民黨主席朱立倫出席，外界關心侯是否「被朱立倫賣了？」昨也出席觀光產業餐會的朱立倫指出，他是國民黨主席、也是侯友宜競選總部的主任委員，最重要目標是為了台灣好，不是為個人、也不是為政黨；侯友宜表示，在會前會後，他跟朱立倫都保持密切聯繫，雙方都有共同目標，希望在政黨合作上同心協力，完成政黨輪替。

侯友宜也說，政策錯誤造成觀光「慘」業，兩岸一直沒辦法交流、溝通，二○一九年一至九月有國際觀光客八八○萬人次，今年一至九月只剩四三六萬人次，數字直接「腰斬」，關鍵就在中客沒有來；只要他當選，將在平等、尊嚴、友善的原則下，展開兩岸交流、對話，行政院觀光會報要定期召開，觀光預算增加十％至廿％。他強調，「要的不是戰機，要的是客機，創造和平的好時機」。

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