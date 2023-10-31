藍白四共識 拚立委席次最大化

國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席柯文哲昨出席政黨協商會議，會後發表四點共同聲明。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 05:30

〔記者黃靖媗、林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨日上午進行兩黨首次政黨協商，雙方達成四點共識，包括進行台灣第三波民主改革、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告、兩黨同意相互支援將立委席次最大化。

這次會談，民眾黨方面由黨主席柯文哲、柯文哲競辦主任周榆修代表，國民黨由黨主席朱立倫與副秘書長江俊霆代表，雙方會談一個半小時。

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國民黨與民眾黨達成四點共識，第一是共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。第二，針對兩岸問題，雙方同意恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流；針對能源問題，雙方則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」及「有序轉型」；雙方也同意堅守「財政紀律」等原則目標。

第三，雙方同意在現行憲政體制下，總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長也應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，並有共識將配合十八歲公民權未來修憲。至於其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。第四，國民黨與民眾黨同意，在立委席次上相互支援，讓立委席次最大化。

朱立倫表示，過去的民主獨裁、一黨獨拿，威權式的總統、獨大式的政黨都要過去了，透過這一波政黨合作，國民黨、民眾黨共同宣示，做出共同承諾，未來是一個合作、共享、相互資源的，同時有共同的理念來推動，對不同的部分相互包容。

柯文哲指出，這次會議在整個歷史上的最大意義是，合作還是比對抗好，為了台灣的長治久安，目前這種贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制需要修改，台灣如何走出兩極對抗社會氛圍，在二○二四是一個契機，台灣必須往前進。

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