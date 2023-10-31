總統怎麼合朱柯仍無共識 藍基層喊戰到底

國民黨主席朱立倫（右）與台灣民眾黨主席柯文哲（左）昨出席政黨協商會議，會後發表四點共同聲明。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 05:30

前藍委：柯言行讓人聯想國共內戰 共產黨打打談談吞了江山

〔記者林欣漢、黃靖媗／台北報導〕國民黨、民眾黨昨進行首次藍白政黨協商會議，兩黨主席朱立倫、柯文哲並於會後發表包括「進行台灣第三波民主改革」等四點共同聲明，但對於關鍵的藍白合總統人選，雙方仍無共識；國民黨立委則指基層已出現「戰到底」的聲音。

請繼續往下閱讀...

朱會後指出，受限於時間，此次主要是針對共同理念、政見，及立委選舉的部分討論，希望達到立委席次最大化、國會過半；總統人選的部分，必須要朱立倫、柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜三人在內，盡快坐下來，就總統大選的組合到共同目標來定案討論，時間已經向柯提出，希望越快越好，應該就是這幾天。

朱立倫受訪時直言，之前討論的那些方案（指民主初選、全民調）都已經不存在了，現在進入新的階段，就是政黨協商，包含侯友宜在內，希望能夠達到民眾期待的目標。

至於柯文哲是否會為藍營小雞站台？朱立倫表示，現在是確定相互支援，開放站台要等總統協調完成之後，再做共同協商。

柯文哲於會後聯訪時說，若要合作，不管柯侯、侯柯是否在同一張選票上，只要有公平、雙方都可以接受的方法就可以。共識是可以解決的先解決，但有些部分還有爭議，還是要尊重當事人的意願，朱立倫提到希望三個人盡快坐下來談，但不能在當事人缺席的狀態下自己搞定，這不恰當，既然要合作，他們還是尊重對方的意見。

對於藍白總統人選仍未敲定，國民黨立委認為，時間已不站在他們這邊，須盡快整合出總統人選，重點是柯文哲必須尊重侯友宜。

國民黨立委謝衣鳯說，確實有基層認為談不攏的話，不用硬要合作，可以一戰，但她相信雙方都期待台灣第一次出現由多個政黨組成的聯合政府。立委吳怡玎也說，現在有基層民眾覺得藍白合希望渺茫，藍營內部也有「那就戰到底」的聲音，但她還是希望藍白合成功，達成政黨輪替。

「柯文哲如果想要成功整合藍白合，就必須尊重侯友宜。」立委賴士葆表示，柯文哲的黨規模比較小，較靈活且彈性，「他一個人說話就算」，但國民黨主體大、相對彈性小，這是現實問題，柯也要認清整體局勢，藍營基層對柯那種好像很看不起侯友宜的態度非常不以為然，甚至是炸鍋。

柯看不起侯的態度 令基層炸鍋

國民黨前立委陳學聖指出，最核心的正副總統如何組合，依然是團迷霧。這段時間柯文哲的言行，讓他想到國共內戰，共產黨弱的時候，就和國民黨談，反之，共產黨強的時候，就打國民黨；結果在打打談談中，國民黨為了大局，贏了抗日，卻將江山拱手讓給共產黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法