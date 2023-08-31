郭釋善意 再邀柯喝奶茶

鴻海創辦人郭台銘前晚與民眾黨總統參選人柯文哲出席同場活動，但兩人僅短暫寒暄。 （資料照）

2023/08/31 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘前晚與民眾黨總統參選人柯文哲出席同場活動，但兩人僅短暫寒暄，柯握手後即轉身離去，外界關注郭柯合可能破局；郭台銘昨天二度在臉書發文，向柯釋善意，除了喊話柯文哲「希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事」，並為柯文哲遭質疑曾拿杜聰明獎學金一事，批評民進黨失去良知，強調要全力下架民進黨。

郭昨上午在臉書發文指出，他前晚出席台北市計程車工會的普渡餐會，聽到柯文哲致詞時談論當時的防疫計程車，他感到非常佩服；不論黨派，只要是好的政見，就得學習。

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郭台銘表示，在政黨壁壘分明的今日，這是最重要的精神，相互欣賞、彼此砥礪，就是團結的基礎。對於與柯僅短暫寒暄，郭台銘說︰「柯主席行程繁忙，希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事」。

郭下午再發文，對於柯稱拿過杜聰明獎學金、遭綠營質疑說謊一事，郭台銘說︰「如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨。」沒想到一到了選舉，民進黨連這也能當做攻擊題材，無聊透頂至極。郭強調，社會大眾眼睛雪亮，種種劣行都看在眼裡，主流民意對這些爛戲碼早已厭倦；會團結努力，實現民意心之所向，全力下架民進黨。

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