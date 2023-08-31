柯：郭一選 賴保證當選

民眾黨主席柯文哲昨率黨團及競辦幹部同仁，在競辦所在大樓舉辦普渡儀式。（記者劉信德攝）

2023/08/31 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘已宣布參選二○二四總統。對此，民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨表示，他與郭在經濟選民、知識選民有一些重疊，且內部也做過很多次研究，只要郭一選，民進黨總統參選人賴清德就保證當選了。柯競辦發言人陳智菡則批郭玩「膽小鬼賽局」，沒誠信讓在野更分裂。

柯辦批郭玩膽小鬼賽局

柯文哲昨率立法院民眾黨團及競選辦公室人員舉辦普渡儀式，並於儀式後接受媒體聯訪。對於郭台銘參選是否有民進黨在背後撐腰？柯說︰「不要把人家想得那麼壞心，我知道郭董這一陣子憂國憂民，對台灣未來感到焦慮。」

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柯表示，政治和商場還是不一樣，有一個按部就班的程序，「常常我們在政治上有一些期望、焦慮，至於別人要利用你，有時也沒辦法。」另，對於是否盡力整合郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜，柯說，選舉當然要爭取最大多數人的支持，「我們會去努力，當然說成果怎麼樣，反正就是努力就對了嘛。」

對於郭台銘前晚提早抵達台北市計程車工會普渡餐會並率先上台致詞，導致柯文哲「罰站」廿五分鐘，柯則認為，人活在世界上，一是自然就好，另一是隨遇而安，既然郭早到一個小時，「正確講法是早到一個小時又五分鐘，啊如果他要講話，就讓他講嘛，難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛。」

陳智菡接受網路節目專訪時也還原前晚情況。她說，台北市計程車工會本來只邀請柯文哲參加普渡餐會，不料前晚收到訊息說郭台銘也會出席，且郭辦已備好奶茶、咖啡、果汁，準備餐會上郭柯共享。主辦單位盼錯開兩人致詞時間且不要政治化，柯七點、郭八點，沒想到郭六點五十分就到，原本幕僚建議柯在車上休息，因為不知郭致詞時間多長，但基於尊重，柯還是站在舞台後方等待，甚至致詞完原本打算敬酒，都取消直接離開。

陳智菡質疑，郭應該要用自己的主軸去吸引選民，不要拿整合當籌碼，把別人當配角。

至於柯文哲妻子陳佩琪爆料，她與柯聊到退休計畫時，柯談到「總統府裡好像有醫務室，我當選後妳可以申請去那邊當醫師。」此番言論被民進黨立委批評「還沒當選總統就開始封官」。柯說︰「這是夫妻之間在談笑的話，就這樣而已啊，這哪有什麼；我在家多聽陳佩琪的話，怎麼會被操作『仇女』印象，奇怪勒。」

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