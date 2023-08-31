從沒「躺著選」 賴要全黨全力拚戰

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨出席僑務委員會議閉幕典禮致詞時指出，盼能繼續攜手僑界，持續推動國家進步，讓台灣國力延伸到國際。（記者塗建榮攝）

2023/08/31 05:30

〔記者陳政宇、楊丞彧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參戰二○二四總統大選並展開連署，有輿論評估在野陣營分裂的情況下，副總統暨民進黨總統參選人賴清德選情看俏。據轉述，賴清德昨在民進黨中常會親自反駁「躺著選」的說法，他拿出手機細數自己週末一天跑九個行程，並勉勵全黨及立委參選人都要拿出全力拚戰的精神，不能讓民眾有驕傲的感覺。

民進黨新系中常委、立委林俊憲受訪表示，賴清德不會躺著選，且已啟動立委輔選行程，「國會過半」是一項更艱難的挑戰。民進黨按自身選舉節奏在走，接下來還有更需要整合好的部分，例如競選總部人事架構、與地方協調、不分區立委人選、副總統人選，民進黨應該專心在這一塊，這確實是民進黨更艱難的挑戰。

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民進黨英系中常委、立委蔡易餘則指出，民進黨歷經去年九合一選舉大敗，從谷底慢慢一步一步往上爬，從來沒有「躺著選」的問題，非常戒慎恐懼地應付選戰的每一刻，尤其越到後面越不能犯錯，尤其像去年九合一選舉時，犯了許多不必要的錯誤，造成整個年輕世代與民進黨越離越遠。

賴清德今將出席各縣市競選總部三長授證會議。據悉，台北市競總主委由小英之友會全國榮譽總會長、前衛福部長陳時中擔任，新北是立委余天，桃園是國策顧問、客家大老范振修，台中是立法院副院長蔡其昌；民進黨執政縣市長亦扛起主委重責，包括嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復。

出席僑務委員會議閉幕典禮

賴：讓台灣國力延伸到國際

另外，賴清德昨於「一一二年僑務委員會議」閉幕典禮致詞時表示，台灣雖面臨極權主義威脅，但國人非常團結，堅定地捍衛著民主與自由。台灣期盼在印太和平穩定扮演積極角色，並做為亞太民主自由燈塔，他盼能繼續攜手僑界、推動國家進步，讓台灣國力延伸到國際，進一步贏得國際社會對我之肯定與支持。

對於僑界關心國家發展，賴清德也說明，台灣這幾年來在大家共同努力下，不僅民主自由成就贏得國際社會肯定，經濟也不斷壯大成長，即使在疫情的三年期間，我國GDP成長率仍在全世界名列前茅。

賴清德強調，政府的責任是讓每個人都有希望，從而讓每個人都帶給國家希望，國家就會持續進步。

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