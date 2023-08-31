郭連署參選 藍綠堅壁清野

鴻海創辦人郭台銘宣布將透過連署取得參選總統資格，國民黨與民進黨不約而同對於連署劃出紅線。 （資料照）

2023/08/31 05:30

國民黨祭黨紀下禁令 民進黨採「四不」劃紅線

〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布將透過連署取得參選總統資格，國民黨與民進黨不約而同對於連署劃出紅線。國民黨中央考紀會昨發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為，若有人違紀，啟動黨紀懲處規定；民進黨中央對於郭台銘的連署則祭出「不嘲諷、不參與、不涉入、不評論」的「四不」指令。

請繼續往下閱讀...

國民黨考紀會主委黃怡騰指出，中央考紀會在公文中重申七月二十三日全代會已經決議通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，依照黨章規定，所有黨員都必須遵守黨的決策與決議，一致支持侯友宜，並嚴格防範包括為非黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與活動以及其他一切與國民黨決議相左的行為，所有黨部針對轄區內所屬黨員、參政同志以及參選人轉達黨中央上述要求。

藍中央發文地方重申決心

黃怡騰表示，總統選舉已經正式進入競選階段，國民黨唯有嚴明紀律，才能達到團結一切可以團結的力量，爭取勝選；因此昨天發文各地黨部，就是要求轉達黨中央重申黨紀與決心。

對於仍有部分黨員及中常委幫忙郭台銘，黃怡騰說，昨天是一個重要關口，因為有競爭關係的參選人（郭台銘）已於二十八日宣布獨立參選，這是一個政治立場的宣示，此後郭台銘的所有活動都是競選行為，當然就會構成對國民黨總統參選人的相對競爭狀況，再也沒有所謂郭台銘要不要參選，或何時宣布參選的問題，不再有任何模糊空間，國民黨一定要貫徹黨紀。

媒體追問，如果黨員參加郭台銘的「喝咖啡」活動，是否算是違紀？黃怡騰表示，考紀會不會「以文害意」，會根據具體案情與活動狀況來判斷，必須以個案方式認定，個案處理時該給黨員講話、辨明申訴的機會，都會完整提供。

綠：提政策爭取最大支持

此外，民進黨昨召開中常會，據與會人士轉述，民進黨秘書長許立明提醒黨公職，民進黨對郭台銘的連署採取「不嘲諷、不參與、不涉入、不評論」，強調應深化民主改革，提出更多更好的政策，才能爭取國人最大的支持。

許立明談到，國民黨及民眾黨最近針對相關議題攻防，可看出抹黑扭曲，府、院、黨、黨團在輿情和發言系統都有互相配合，也期待後續面對相關議題，能保持這樣謹慎、快速的節奏，才不會讓謠言持續擴大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法