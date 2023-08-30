第2758決議 我要求修正錯誤詮釋

外交部政務次長田中光（中）昨表示，今年推案有四大訴求，包括聯合國大會第2758號決議遭錯誤詮釋等。（記者田裕華攝）

2023/08/30 05:30

聯大將開議 台灣今年推案有四大訴求

〔記者楊丞彧／台北報導〕第七十八屆聯合國大會九月五日在紐約聯合國總部開議，並於九月十九日至廿六日舉行總辯論。針對今年推動參與聯合國之方案，外交部政務次長田中光昨表示，今年推案有四大訴求，包括聯合國大會第二七五八號決議遭錯誤詮釋，以及聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國之權利等，我方主張予以修正改善。

田中光指出，聯合國體系長期屈服於中國的壓力，持續錯誤解釋聯大第二七五八號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系外的主要原因。我國人民及媒體無法進入聯合國參訪、出席會議活動或進行採訪；台灣也不能參與聯合國相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

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田中光強調，聯大第二七五八號決議與台灣無關，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。兩岸互不隸屬是台海的客觀現狀，也是無可否認的事實，只有台灣的民選政府才能在聯合國體系代表台灣兩千三百萬人民。

對於推案訴求，田中光說明，為因應國際情勢，今年推案共有四大訴求。第一，聯大第二七五八號決議遭錯誤詮釋，以致兩千三百萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形，應做出改善；第二，聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利，應即予匡正；第三，聯合國應積極維護台海及鄰近區域之和平、穩定及安全；第四，聯合國應接納台灣有意義參與實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

對於推案方式，田中光說明，包括洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，敦促其修正聯合國錯誤解釋第二七五八號決議，徹底解決我國兩千三百萬人被不當排除在聯合國體系外的問題。

田中光說，為增進聯合國社群及國際社會對台灣在相關領域成果的了解，政府在聯大期間將在紐約舉辦周邊系列活動。海內外民團及僑團也會舉辦各樣聲援活動，一同向國際社會傳達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。

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