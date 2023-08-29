學做肉包 侯：不漂亮但真材實料

國民黨總統參選人侯友宜昨（右2）由「阿振肉包」老闆鄭永豐 （右1）指導學做肉包。 （記者湯世名攝）

2023/08/29 05:30

〔記者湯世名、陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天到彰化縣訪問，一整天下來總共走了十個地方，晚間還到員林市參加核心幹部固本會報。在昨天的行程中，國民黨籍的縣長王惠美、立委謝衣鳯等人都前來陪同，而侯友宜在鹿港鎮「阿振肉包」學做肉包時，針對自己所包的包子意有所指說：「雖然包子外觀不漂亮，但內在比較重要，絕對是真材實料！」

鴻海創辦人郭台銘昨天上午宣布投入明年總統大選，侯友宜則馬不停蹄走訪基層；侯友宜昨天上午的參訪點全部集中在鹿港鎮，由王惠美陪同先赴彰濱秀傳醫院參訪，緊接著到鹿港地藏王廟及龍山寺參拜。侯友宜在地藏王廟向現場信眾表示，他來此是要為彰化縣民祈福、全台灣祈福，希望兩岸可以和平，不要戰爭，就可以拚經濟，過好日子。這段時間看到很多不公不義的事情，社會的公平正義一定要找回來，還給社會一個清廉的政府。

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侯友宜稍後到中山路上的排隊名店「阿振肉包」，由老闆鄭永豐親自指導製作肉包，他說，自己做的肉包外觀不漂亮，但是內餡很好吃，內在比較重要，絕對是真材實料。

侯友宜下午則參訪竹塘慈航宮、埤頭合興宮、北斗奠安宮拜廟行程，接著再去田中鎮重愛幼兒園、建大輪胎參訪，最後回到員林昇財麗禧酒店，參加員林市核心幹部固本會報。

在幼兒園參訪時，侯友宜針對國內新生兒數再創新低一事表示，少子化問題大家要一同解決，國家要負起責任，社會支持的系統要進來，讓年輕人敢生敢養，不要讓成家育兒成為年輕人的夢魘。

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