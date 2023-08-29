為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

學做肉包 侯：不漂亮但真材實料

國民黨總統參選人侯友宜昨（右2）由「阿振肉包」老闆鄭永豐 （右1）指導學做肉包。 （記者湯世名攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨（右2）由「阿振肉包」老闆鄭永豐 （右1）指導學做肉包。 （記者湯世名攝）

2023/08/29 05:30

〔記者湯世名、陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天到彰化縣訪問，一整天下來總共走了十個地方，晚間還到員林市參加核心幹部固本會報。在昨天的行程中，國民黨籍的縣長王惠美、立委謝衣鳯等人都前來陪同，而侯友宜在鹿港鎮「阿振肉包」學做肉包時，針對自己所包的包子意有所指說：「雖然包子外觀不漂亮，但內在比較重要，絕對是真材實料！」

鴻海創辦人郭台銘昨天上午宣布投入明年總統大選，侯友宜則馬不停蹄走訪基層；侯友宜昨天上午的參訪點全部集中在鹿港鎮，由王惠美陪同先赴彰濱秀傳醫院參訪，緊接著到鹿港地藏王廟及龍山寺參拜。侯友宜在地藏王廟向現場信眾表示，他來此是要為彰化縣民祈福、全台灣祈福，希望兩岸可以和平，不要戰爭，就可以拚經濟，過好日子。這段時間看到很多不公不義的事情，社會的公平正義一定要找回來，還給社會一個清廉的政府。

侯友宜稍後到中山路上的排隊名店「阿振肉包」，由老闆鄭永豐親自指導製作肉包，他說，自己做的肉包外觀不漂亮，但是內餡很好吃，內在比較重要，絕對是真材實料。

侯友宜下午則參訪竹塘慈航宮、埤頭合興宮、北斗奠安宮拜廟行程，接著再去田中鎮重愛幼兒園、建大輪胎參訪，最後回到員林昇財麗禧酒店，參加員林市核心幹部固本會報。

在幼兒園參訪時，侯友宜針對國內新生兒數再創新低一事表示，少子化問題大家要一同解決，國家要負起責任，社會支持的系統要進來，讓年輕人敢生敢養，不要讓成家育兒成為年輕人的夢魘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播