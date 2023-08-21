中國又軍演 郭、侯主張兩岸對話

郭台銘。（記者羅沛德攝）

2023/08/21 05:30

〔記者黃靖媗、林欣漢、黃子暘／綜合報導〕中國十九日宣布對台實施軍演，鴻海集團創辦人郭台銘昨日表示，中國若用武力脅迫台灣，台灣只會愈來愈遠，盼媽祖能保佑，讓兩岸坐下來談，進而使中華民族永保和平。國民黨總統參選人侯友宜昨參加法會活動時表示，在和平與戰爭的抉擇中，他來扛起責任，一定會降低兩岸衝突，重啟對話與交流。

郭台銘昨於新北市板橋慈惠宮廟口開講時表示，除了八二三砲戰之外，兩岸已七十餘年沒有戰爭，若再啟動任何戰爭，是違反媽祖的旨意。郭認為，台灣兩千三百萬人都不會同意再度走向戰爭，盼媽祖保佑讓兩岸坐下來談，使中華民族能永保和平。

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郭說「兩岸軍機繞台，一定會經過湄州媽祖的上空」，郭向中國空軍喊話，應先問問看媽祖「我來轟炸台灣、打台灣，媽祖你有沒有同意？」

侯友宜昨受訪時被問及中國對台軍演時回應，「我代表台灣民眾表達嚴正的態度」，認為這些無助於兩岸的發展，反而會阻礙兩岸關係，甚至造成台海穩定及區域和平的挑戰，他希望大家能夠對話，藉由交流降低衝突。

另，侯友宜出席華藏淨宗學會舉辦的中元祭祖護國息災祈福超薦三時繫念法會，致詞時表示，在和平與戰爭的抉擇中，他來扛起責任，一定會降低兩岸衝突，重啟對話與交流，同時也讓國防戰備、自我防衛能力提升，在在希望和平，世界安定，「台海安定，台灣安全，世界就放心」。

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