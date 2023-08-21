此次軍演較低調 外媒︰北京不想再與美撕破臉

中共對台軍演，我海軍田單艦監控共軍徐州艦。（海軍司令部提供）

2023/08/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人民解放軍十九日開始在台灣周邊舉行演習，一般認為，這是中國對台灣副總統賴清德出訪過境美國，表達意料之中的不滿。外媒指出，中國這次軍演比去年八月和今年四月的兩輪繞台軍演低調，除擔心弄巧成拙反挹注賴清德選情，北京也不想破壞改善美中關係的外交努力。此外，這次軍演也與甫落幕的美日韓峰會有關。

中國和美國正試圖重新接觸，特別是兩國領袖可能會在十一月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。新加坡國際戰略研究所（IISS）高級研究員尼爾（Alexander Neill）告訴路透，中國調整演習規模似乎是為了表明立場，但不會破壞更廣泛的外交努力。他認為，在最近美中雙邊接觸後，中國可能不想在舊金山APEC會議之前，把事情鬧得太大。

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紐約時報指出，到目前為止，與蔡英文總統四月過境美國，或去年八月美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣時相比，賴清德過境美國之後，中國的反應似乎較為溫和。

紐時分析，中國領導人可能意識到，在台灣周邊舉行大規模演習，可能反而對賴清德有利，因為這將使執政黨民進黨，而不是反對黨國民黨，爭取到更多支持。

在中國舉行此次演習前不久，美國總統拜登和南韓、日本領袖才剛在大衛營的首次三國峰會上，同意深化防務和經濟合作，同時也重申「台海和平與穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的重要因素」。

一名台灣高層官員告訴路透，與今年四月份蔡英文與美國眾院議長麥卡錫會面後不同，共軍這次等到大衛營美日韓峰會之後才舉行演習，表明中國希望減少與國際社會的「直接對抗」。

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