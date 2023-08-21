郭約喝咖啡又開批 侯：郭是好意 再找時間拜訪

鴻海集團創辦人郭台銘約喝咖啡，又抨擊侯、柯把他當敵人，國民黨總統參選人侯友宜昨回應，對郭董說的沒什麼意見，會再找時間拜訪。（記者黃子暘攝）

2023/08/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘一下子邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡談合作，隨後又拋出願與兩人辯論，並抨擊侯、柯把他當敵人，已悖離主流民意；侯友宜昨天回應，對郭董說的沒什麼意見，會再找時間拜訪。侯還說，郭董其實也是好意，大家都希望為中華民國一起努力，一起讓中華民國更好。

「尊郭」策略 不出惡言

侯友宜昨天在新北市先嗇宮參加宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會，前立法院長王金平也到場，兩人互動、交談熱絡。

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對於郭台銘一下子約喝咖啡，一下子又批評「侯友宜、柯文哲內耗，悖離主流民意」，侯友宜採取「尊郭」策略不出惡言。侯表示，對於郭董所說的，他都沒什麼意見，郭董有時候也不是這個意思，他和郭董都是守護中華民國派，有共同的心願來面對中華民國現在的困難，他會再找時間拜訪郭董，既然彼此有共同的目標，希望團結在一起向前走，兩岸要和平穩定才能讓台灣安全、人民安心。

對於國民黨內有人分析，民進黨現在的選戰策略是「侯友宜或柯文哲，誰比較強就先打誰」，侯友宜回應說，面對外面的所有挑戰，他會堅定、勇敢的走自己的路，政治不是互相攻擊、惡意批評，而是說明政見、要為人民做什麼事情，解決問題最重要，人民要聽的是「未來的總統有辦法做什麼」。可以保護人民安全嗎？可以顧人民的肚子嗎？可以讓下一代更好嗎？人民關心的是這些，其他的問題都不重要。

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