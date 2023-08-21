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出手助侯？ 王金平：機緣未到

前立法院長王金平（左三）與國民黨總統參選人侯友宜（左二）昨一同參加祈福法會。對於何時出手幫侯整合地方派系？王說「機緣未到」。（記者黃子暘攝）

前立法院長王金平（左三）與國民黨總統參選人侯友宜（左二）昨一同參加祈福法會。對於何時出手幫侯整合地方派系？王說「機緣未到」。（記者黃子暘攝）

2023/08/21 05:30

〔記者黃子暘、林欣漢／新北報導〕二○二四大選倒數一四五天，國民黨整合還在卡關。前立法院長王金平與國民黨總統參選人侯友宜，昨天都出席新北市先嗇宮的祈福法會，媒體詢問王，何時出手幫侯整合地方派系？王直白地說「機緣未到」。至於鴻海集團創辦人郭台銘上週邀請藍、白總統參選人一起喝咖啡談合作，前國民黨秘書長李乾龍昨天受訪表示，人要講誠信，郭董出爾反爾的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果。

李乾龍：盼郭要講誠信

對於王金平表示出手促合的「機緣未到」，國民黨總統參選人侯友宜回應，會團結在一起面對所有的挑戰，勇敢往前走。

媒體追問王金平，「機緣未到」是否因為侯友宜的民調還沒起來？王說，如今（民調）有稍微起來了，就是因為化解了若干問題，民眾已逐漸認識侯，認為他穩重、有堅持、理念、目標，這正是國家所需要的領導人，非綠聯盟再整合好，侯友宜的民調就會一飛沖天。對於侯友宜是否打不進去地方派系？王金平表示，要一步步來，逐步化解過去的問題。

王：等待演變 郭侯會化解

有關郭台銘一下子約侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡、談合作，後來又拋辯論、批評侯柯兩人把他當成敵人；王金平說，（郭）個人的意見總是要先保護自己，先伸張自身的立場，郭董現在的發言「不要當成未來必須會這麼做的話」，等待慢慢的演變轉化，屆時大家一定會整合好。

對於侯友宜想見郭台銘卻吃了三次閉門羹，媒體詢問王金平願不願意促成兩人見面？王仍說，讓他們兩人自然發展，「機緣到了」就會水到渠成，現在就是機緣未到，但只要精誠所至，最後還是會化解。

李乾龍則指出，藍白合大家都要展現誠意，侯友宜誠意已經十足，好幾次到郭台銘家門口等郭；他前日有和侯見面，侯也很堅持說希望與郭董坐下來，好好為台灣的和平集思廣益。

李乾龍也說，國民黨是百年大黨，侯友宜的民調持續往上提升，「不可能整合成為任何人的副手，勢必代表國民黨出來參選總統」。

李乾龍還說，他一個月前說過，全國正、副議長只有一個半會支持郭台銘，現在看起來連半個都沒有了，大家慢慢都認清，只有國民黨的候選人能帶領大家往和平的方向走。他強調，九月侯友宜的民調會達到卅％以上，正、副議長等有影響的人都會慢慢靠攏進來。

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