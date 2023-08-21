賴：台灣是民主國家 總統不是中國決定

賴清德示警，當台灣接受一中原則，若中國某天變臉，國際社會將難以相助。（資料照）

2023/08/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕中國因素成為二○二四大選的重要議題之一，民進黨總統參選人暨副總統賴清德強調，台灣是民主國家，人民是國家的主人，「不是中國喜歡誰，就由誰擔任總統」，否則將違背民主精神，也破壞台灣的民主制度。

賴清德近日接受年代新聞台專訪。針對與中國對談，賴表示，他已提出和平四大支柱行動方案，第一是要提升國防力量；第二是確保經濟安全；第三是進一步鏈結民主；第四是在對等、尊嚴的前提下，樂意與中國對話合作，增進兩岸人民的福祉。這一直都是他一貫的立場，也希望中國能夠了解。

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賴清德認為，哪位總統參選人最適合處理兩岸問題，應該要由台灣人民做決定，因為台灣是民主國家，人民是國家的主人，而非由中國決定，「不是今天中國喜歡誰，就由誰來擔任（總統），我覺得這有違台灣民主的精神，對台灣民主制度的破壞非常大」。

針對中國所主張的「一個中國原則」，賴清德指出，西藏、香港、澳門就是個例子，當台灣接受一個中國的原則，也許可以得到短暫的和緩，如若中國哪一天變臉了，台灣沒有主權，已經變成是一個內戰，國際社會將沒辦法幫助台灣，就像國際社會也很難幫助港澳一樣。

賴清德說，主權還是最重要的，他主張台灣不屬於中華人民共和國的一部分，願在確保安全的狀況下，與國際社會鏈結、並與中國對話；在野黨則主張，台灣和中國是一起的，再來和中國說不要侵略台灣，「哪一個方式比較可行，道理很清楚」。

他提到，服貿是要先接受一個中國原則，姑且不論服貿已不適合台灣未來經濟發展的走向，一旦接受服貿，形同放棄台灣主權、接受一個中國原則，這不可能得到真正的和平。

民調再上升 賴：努力到勝利為止

至於當上總統後的願景，賴清德說明，他的使命及擔任總統的工作，就是守護台灣，促進民主和平繁榮，在與總統蔡英文相同的民主道路上，推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢者得到照顧。

此外，針對近期大選民調維持領先，支持度持續提升逼近四成，賴清德昨出席「還路於民大遊行」時受訪回應，感謝人民支持，他要繼續努力，直到最後一刻勝利為止。

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