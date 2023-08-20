台美貿易倡議2階段華府召開 聚焦3議題

台美二十一世紀貿易倡議於美東時間八月十四至十八日於華府舉行新一階段會議，這是首批協定於今年六月簽署後，雙方第一次實體會議。（行政院經貿辦提供）

2023/08/20 05:30

經貿辦：雙方就農業、勞動、環境方面交換意見

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美廿一世紀貿易倡議於美東時間十四至十八日在華府舉行新一階段會議，這是首批協定於今年六月簽署後，雙方首次實體會議，就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。對於外界關切是否會衝擊台灣農業？談判官員指出，現階段不談市場開放，也不會觸及個別農產品。

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談判官員：現階段不談市場開放

行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中四日與美國副貿易代表畢昂奇視訊後，雙方立即敲定實體會議日期。上週五天的實體會議，我方由行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮偕同農業部、勞動部、環保署等各部會代表參加，美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷及美國在台協會（AIT）率相關單位代表參與會商。

本次會議就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

至於台美貿易倡議是否會衝擊台灣農業？官員強調，現階段不談市場開放，也不會談到個別的農產品，「沒有開放市場，壓力自然會減輕」。但他也說，美國是台灣最大的農產品出口國，雙邊當然都希望多賣一些農產品，因此難免會在談判中表達意願。

五天實體會議另就首批協定後續執行所要求行政流程與法規等細節工作，進行意見交換。官員解釋，雖然美國總統拜登已簽署法案，且兩國國會也批准了，但首批協定尚未正式上路，因為美國國會提出法案，要求確保雙方都能履行，所以還要一一確認核對條文才能實施。

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