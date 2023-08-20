大選議題攻防》民進黨四線作戰 侯柯「綁著打」

副總統賴清德19日出席藥師公會會員代表大會晚宴，向所有會員代表揮手致意。 （記者劉信德攝）

2023/08/20 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選激烈交鋒，民進黨總統參選人賴清德穩健凸顯自身優勢，直球對決議題攻防。黨內人士表示，因應對手陣營的輿論戰，賴競辦、中央黨部、立院黨團、立委參選人發揮「四線作戰」火力，近期將國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲「綁著打」，讓民眾清楚認知，民進黨才是最值得信賴的執政品牌。

各陣營隨選戰倒數攻防加劇，民進黨近期密集瞄準與柯文哲、侯友宜有關的多項議題，包括居住正義、財政紀律、黑金貪腐、外交表現等。黨內人士表示，侯友宜、柯文哲兩人在諸多問題上具有同質性，也經常為與執政黨作對「為反而反」，約於民進黨全代會後，展開將柯、侯綁在一起打的策略，避免對手炒作「全黨打一人」哀兵策略。

請繼續往下閱讀...

至於是否會促成「藍白合」，黨內人士表示，民進黨持續掌握、審慎看待藍白競合動向，儘管在野陣營目前仍各自抱持算計，但民進黨不能過度樂觀，藉由賴競辦、中央黨部、立院黨團、立委參選人展開「四線作戰」的火力攻勢，除拉抬小雞聲量，也務求快速、全面且直接地回防。

防守才是勝負關鍵 失誤少就能贏

民進黨秘書長許立明分析，鴻海創辦人郭台銘到底是否獨立參選，相關因素紛紛擾擾，目前時間給郭的壓力越來越大，民進黨會做最好的準備因應。

一名綠營人士評估，觀察長期民調趨勢的走向，現階段誰犯的錯越少，誰勝出的機會越大，尤其「負面人設」很難挽救；例如柯文哲近期支持度浮現下滑危機，不僅是因為侯友宜腳步回穩、藍營支持者歸隊，更是因為柯的「仇女」失言，以及力挺涉貪遭起訴的新竹市長高虹安，導致婦女及青年選票鬆動流失，恐怕一去不復返。

賴清德曾在民進黨中執會提醒，行政團隊要特別謹慎避免出錯，他以棒球術語形容，強力打擊只是增加精彩度，防守才是勝負關鍵，失誤少的就是贏的一方。

綠營人士說，輿情策略向來是滾動式調整，賴按原先設定的選戰節奏，主軸放在凸顯賴清德在國政、外交上的優勢，提出策略穩固從對手流過來的選票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法