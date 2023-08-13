賴清德過境美國 AIT：歡迎 國務院：符合慣例

副總統賴清德昨率團啟程前往巴拉圭，在登機前發表談話。代表團來回程將過境美國紐約、舊金山。 （記者朱沛雄攝）

2023/08/13 05:30

啟程出訪巴拉圭 賴：很高興過境時能與美方朋友見面

〔記者楊丞彧、陳昀、陳政宇／綜合報導〕為祝賀我國南美洲友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職，副總統賴清德昨以總統特使身分率代表團啟程前往巴國，來回程將過境美國紐約與舊金山。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格昨透過社群Ｘ（推特）表示，AIT期待歡迎副總統賴清德於前往巴拉圭途中過境（美國）。

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美國國務院發言人昨也以背景說明方式表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例，美國與台灣非官方關係，以及美國的「一中政策」，這一政策不變。賴清德過境符合副總統過境慣例。

布林肯曾說「中國沒理由藉故挑釁」

美國國務卿布林肯七月十七日證實賴清德將過境美國時曾強調，考量到飛行距離，台灣高層官員出訪過境美國是依循慣例的作法。相關作法是依循台美往來慣例，「中國沒有理由藉故挑釁」。他也多次告訴中方，華府無意改變台海現狀，美國政策沒有改變。

賴清德稍早在社群Ｘ發文預告，即將前往巴拉圭出席新任總統貝尼亞的就職典禮，同時很高興過境時能與美國的朋友見面。羅森柏格昨也轉發賴清德的推文，並表示AIT期待歡迎賴的過境。

為歡迎賴清德過境美國，包括華府、波士頓、芝加哥等地台灣之友、賴清德之友與信賴後援會連袂在「華盛頓時報」刊登廣告。廣告指出，台灣是美國長期夥伴，共享自由、人權與民主價值觀。台美在蔡總統與賴副總統領導下，成為更加緊密的經濟、貿易與安全夥伴，努力維護台海與印太區域和平穩定。

《彭博新聞》也預告，十五日將呈現賴清德專訪內容。民進黨國際部主任、賴清德競選辦公室發言人趙怡翔說，這將是賴清德參選後首場國際媒體專訪，賴會清楚向國際觀眾介紹台灣面臨的當前挑戰，未來將如何帶領台灣持續向前行，以及個人保護台灣自由與民主的強烈意志。

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