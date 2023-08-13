同日台南拜廟 侯柯「王不見王」

民眾黨主席柯文哲昨致詞感謝大天后宮的熱情招待，強調一切平安就好。（記者王姝琇攝）

2023/08/13 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南祀典大天后宮昨舉辦第十屆管理委員會就職典禮，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都受邀觀禮並獻上祝賀。但兩人間隔半個小時先、後抵達「王不見王」。

祀典大天后宮日前舉行管委會改選，結果由曾吉連連任主委一職，其他包括新任理、監事等共計廿二人，南市副市長葉澤山昨代表市長黃偉哲出席就職儀式，並頒發當選證書。侯友宜和柯文哲也受邀來到大天后宮。

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侯友宜比預期時間提早抵達大天后宮，除參香、致詞，與民眾簡單互動後就先行離開，全程停留不到半小時，也未參加大天后宮舉辦的午宴，而是到大天后宮之前，就先在謝龍介推薦下，到附近的阿浚師魯麵品嚐在地小吃。柯文哲則是近午抵達並參與午宴。廟方分別贈予侯、柯「金龍獻瑞民熙物阜」、「金龍獻瑞蟠桃盛世」墨寶。

侯致詞時表示，當前最重要就是國家和社會的安全，如今兩岸關係緊張，絕對是未來總統所要面對的重要議題。他說，除了國家安全還有社會安全，經統計近三年內詐騙案從六萬餘件增加到十三萬件，還有凶殺案、槍擊案和各項弊案等，都是社會不安定的表現；此次投入總統選舉，就是要肩負國家、社會安全，進而促進社會經濟繁榮發展，讓大家過好日子。

柯文哲則說，這是今年第二次來到大天后宮參拜，感謝廟方的熱情招呼，再次強調：「政黨和解、社會和諧、兩岸和平，一切平安順利就好！」

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