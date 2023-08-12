徐耀昌喊「下架國民黨」 朱︰絕不容許傷害黨

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌（持麥克風者）演講時連說「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，無黨籍苗栗縣長鍾東錦（左3）也尷尬地以手掩面。（記者彭健禮攝）

2023/08/12 05:30

〔記者黃旭磊、張軒哲、彭健禮、施曉光／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天上午陪同國民黨總統參選人侯友宜，參拜台中大甲鎮瀾宮媽祖之後，針對苗栗縣前縣長徐耀昌替鴻海創辦人郭台銘籌辦「主流民意大聯盟」時高喊「下架國民黨」，朱重砲抨擊說，「傷害自己的黨或黨提名的同志，就是黨紀絕對不容許的」。黨內人士指出，考紀會準備在十六日之後約詢徐耀昌。

朱立倫說，黨是大家族，應該要互相體諒，任何人傷害大家庭、傷害自己的黨或黨提名的同志，就是黨紀絕對不容許的，考紀會一定會嚴正處理了解真相。

請繼續往下閱讀...

徐︰對黨「愛之深、責之切」

徐耀昌昨天已前往中國旅遊，對於朱立倫的說法，目前人在中國的他接受電訪時說，以平常心看待，他已退休，國民黨要如何對他黨紀處分，沒什麼好擔心的，黨中央要怎麼辦就怎麼辦。

不過，徐耀昌表示，他前晚所說「下架國民黨」這番話，是出於對國民黨的「愛之深、責之切」，希望國民黨能徹底自我檢討反省，包括此次總統參選人提名，也有不少黨員反彈，另有其他林林總總就不談了。

考紀會待徐16日返台後約詢

黨內人士進一步指出，由於徐耀昌預計十六日自對岸返台，中央考紀會與苗栗縣黨部考紀會都準備在徐耀昌返台後約詢，請他說明前晚的談話動機及現場狀況。

據指出，徐耀昌去年因違紀替脫黨參選苗栗縣長的鍾東錦站台，遭苗栗縣黨部建議撤銷黨籍，當時考紀會以「還有其他案件尚未送至中央考紀會」為由緩議，迄今懸而未決，屆時考紀會可望就兩案一併討論處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法