冷眼集》郭董的下一步

鴻海集團創辦人郭台銘，前晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。（記者彭健禮攝）

2023/08/12 05:30

記者鄒景雯／特稿

關心台灣選舉的各界人士，恐怕都會好奇一個問題︰郭董台銘到底會不會參選？目前並不具任何政黨黨籍的他，似乎對國民黨、民眾黨左右開弓，大家早已非常清楚他的訴求︰「先讓大哥做一屆」。換言之，郭董想選總統，侯友宜、柯文哲，看誰要讓？

國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲基於兩點原因，當然都要「當仁不讓」，一是侯柯都已通過政黨提名的程序，擁有程序正當性；二是侯柯二人的民調支持度，目前都優於郭董，豈有高的讓給低的之理？這是公平競爭原則。由於遲遲無法達成交易，於是郭董近期積極展開「陸戰」，巡迴地方企圖四處建立灘頭堡，來重新累積自己的談判籌碼。

請繼續往下閱讀...

稱其在打陸戰，實際上是「挖牆腳」，畢竟郭董出身藍營，具人脈接近性；而國民黨長期結合地方派系，本有綿密的組織網絡，去年底九合一選舉才贏得十四個縣市版圖，地方議會更選出十六位議長（含苗栗李文斌）與十四位副議長，這些基層樁腳的向背，是郭董能否另開「由下而上」路徑，挑戰黨中央提名正統的關鍵，無怪乎他專門周遊國民黨執政縣市，想給朱中央多點顏色瞧瞧。

經過連日來的鋪陳，郭董確實展示了相對於中央黨部的「實力」。國民黨黨產自二○一六年起遭到全面清算後，如今資源分配權早已換手；政黨門面還能維持的基礎，與其說是台北的政治菁英，不如承認是地方派系撐起了招牌於不墜。此一主客易位的現實，在多金的郭董所到之處，更為凸顯；不論是彰化謝典林的主動退黨，屏東周典論公然為郭董動員站台，或是苗栗徐耀昌兩度「口誤」下架國民黨，無一不是在質問︰到底是國民黨需要地方派系、還是地方派系需要國民黨？

郭董的行動，業已起到「敲山鎮虎」的初步成效，這由國民黨主席與考紀會訴諸黨紀，以及侯友宜開始回防陣地，甚至柯文哲形同立誓將參選到底，可為佐證。然這也顯示「老四」的存在，光是出場的聲勢奪人，帶動的是緊張關係升高，還不足以令人拱手相讓，就如王金平這段話︰「郭台銘尚未明確表態選或不選，還有模糊空間」，可謂一語道破箇中三昧。說白了，郭董得玩真的，才有戲唱，若是玩假的，近者只能玩到九月十七日（申請為總統選舉被連署人截止）、最多十一月二十四日（總統選舉候選人登記截止），就得一鞠躬下戲台。

郭董的下一步是什麼？唯有郭董能回答，不過我們可以提前確知郭董每走不同的一步，他的後果是什麼？首先，郭董如果沒準備要啟動連署，他的政治煙火就只能放到下個月，一切船過水無痕；其次，郭董如果決心連署，且在十一月二日前完成並達到門檻，十一月十四日經中選會公告合格，那麼在十一月二十四日正式登記前，郭董即能取得坐上談判桌喊價的資格，這時其所謂「主流民意大聯盟」倡議在國民黨、民眾黨之間的縱橫捭闔才會如火如荼登場；其三，如果能夠走到十一月二十四日登記截止日，郭董要嘛退選，要嘛與國民黨整合，要嘛與民眾黨整合，機率各有不同，且為動態平衡，「四腳督」則為非理性選擇。有一點幾可斷言，民眾黨打算吃掉國民黨，國民黨要與民眾黨整合的可能性極低，在野要組成一組候選人的理想狀態恐怕只能停留在「理想」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法