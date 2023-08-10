立委賴惠員論文再被爆「一本抄三本」

立委賴惠員。（資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者黃皓宸、陳政宇／台北報導〕新黨立委擬參選人游智彬昨至民進黨中央黨部，指控民進黨立委賴惠員中正大學政治所碩士論文疑似抄襲另三位學生的論文，是「一本抄三本」；他批民進黨主席賴清德持續無所作為不調查，學倫高標就是打假球。對此，賴惠員回應，中正大學已就她的學倫案進行調查，一切靜待中正大學調查結果，盼各界不要進行任何政治操作。

賴︰靜待調查 不要政治操作

國民黨北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱今年五月就曾質疑，賴惠員中正大學碩士論文涉嫌抄襲，訪談題目相似、指導教授也一樣；中正大學說明，收到檢舉案後啟動調查程序，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查。

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游智彬昨再指控，賴惠員撰寫的中正大學政治所碩士論文〈中央與地方層級選舉投票取向之研究─以新營市二○○五年縣長三合一選舉與二○○八年總統選舉結果為例〉，經其比對，有多處涉抄襲三位學生論文，重複比率最高達三十六．八％。

游指出，賴惠員論文除了第十六至二十九頁，共十四頁沒有註釋外，涉嫌抄襲處包括，其論文九十一至九十二頁談國家認同取向，共七二五字完全抄自同系所高參發論文的三十五至三十六頁；一一八至一一九頁經濟評估取向，共六四五字也全抄高生一○六至一○七頁；九十五頁抄高生四十六頁，連錯字都相同；第十頁中有二百二十六字完整抄襲東海大學劉玉婷論文摘要。他質疑中正大學竟能讓賴惠員論文通過審核。

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