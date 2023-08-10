將接替蔡英文 站在最前線 與巨大中國抗衡／諾貝爾和平獎得主瑞薩：台灣下任總統很重要

諾貝爾和平獎得主瑞薩日前以香港民主、法治的迅速崩潰為例，指台灣下一任領導人很重要，因為這個人「將站在最前線，與巨大的中國抗衡」。（美聯社檔案照）

2023/08/10 05:30

台、美、印尼明年總統大選 攸關全球民主成敗

〔編譯管淑平／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）日前在印尼的一場研討會上指出，全球民主正在倒退，而台灣、美國和印尼明年舉行的總統大選，將會是全球民主成敗的關鍵。

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瑞薩日前參加「雅加達郵報」舉行的「民主對話」研討會，討論當前全球民主。她引述瑞典民主監督機構哥特堡大學多元民主中心（V-Dem Institute）今年初發表的報告，全球民主正經歷一九八六年以來僅見的倒退，「若無顯著的改變，我認為明年底，民主將墜落懸崖」。

她點出印尼、美國和台灣的大選，會是攸關全球民主成敗的關鍵。美國、印尼分別是全球第二、第三大民主國家，她說，「透過民主程序選出不開明的領導人…如果這種模式持續，不開明領袖將從內部瓦解國家機制」。

至於台灣，瑞薩接受中央社專訪指出，台灣明年總統大選非常關鍵，接替總統蔡英文的人至關重要，如果依照全球趨勢選出無法兌現承諾、民粹主義的專制領導人，民主將墜崖；她以香港民主、法治的迅速崩潰為例，指台灣下一任領導人很重要，因為這個人「將站在最前線，與巨大的中國抗衡」。談到中國將台灣視為其領土，瑞薩強調，菲律賓在南海主權問題上也遇到類似情況，「這是區域和全球地緣政治中最危險的地方之一」。

瑞薩說，除了糟糕的領導人，民主也面臨大批社群媒體不實資訊和仇恨言論的壓力，大多數社群媒體平台的演算法，使得具有爭議的內容，相對於真實的新聞和事實資訊而言，更廣為流傳，而這增加了公眾的不信任感，也比以往更容易被煽動，「沒有事實就沒有真相，沒有真相就無法信任，缺少這三者，我們就沒有共同的現實，無法有法治、民主。」新聞工作者有責任堅持其職責，維護民主、辨明事實，並且監督當權者。

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