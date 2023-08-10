澎縣議員張再興涉賄選 二度被判當選無效

無黨籍澎湖縣議員張再興（右），兩度被澎湖地方法院宣判當選無效。（記者劉禹慶攝）

2023/08/10 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第二十屆澎湖縣議員選舉，馬公第一選區落選頭莊光大，分對副議長藍凱元、議員張再興提起當選無效之訴，經澎湖地方法院宣判，駁回對藍凱元之訴，但判決無黨籍議員張再興當選無效，這是張再興第二次被澎湖地方法院判決當選無效，仍可上訴，莊光大是否有機會遞補，仍待司法最終判決結果。

判決書指出，去年澎湖五合一選舉，張再興為馬公第一選舉區候選人，服務處主任莊仲瑜涉向馬公歐姓市民，以每票千元代價，交付賄賂現金六千元現金；又涉以同樣手法向歐姓選民交付一萬元現金，事後追加三千元，要求投票給張再興。

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這是張再興繼澎湖地檢署檢察官提起當選無效宣判之後，又一起被判決當選無效案件。

檢方對張再興提起當選無效之訴後，澎湖地方法院先於五月三十一日判決他當選無效，該案經張再興提起上訴，正由高等法院高雄分院審理中；另一由落選頭莊光大提出的當選無效之訴，澎湖地方法院再次宣判當選無效，但可以再上訴。

據了解，莊光大除對副議長藍凱元、張再興提出當選無效之訴外，並對縣議員蘇陳綉色提起的當選無效之訴，日前被法院判決駁回後，莊光大已經提起上訴。

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