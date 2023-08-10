《郭若獨立參選》 非綠若未整合 張派議員：不排除挺賴

若賴、侯、柯、郭（左三）四人都參選，雲縣張派議員不排除支持賴。（資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕鴻海創辦人郭台銘可能獨立參與明年總統大選，雲林縣一名泛藍縣議員昨天表示，如果非綠陣營未能整合而形成賴、侯、柯、郭四人同台競選，他不排除讓支持者倒戈挺賴清德，因為這等同將民進黨提名的賴清德直接保送當選，他沒有黨的包袱，不須逆勢而為。

認同謝典林「郭選是保送賴」

甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林指出，希望郭台銘能與國民黨總統參選人侯友宜或民眾黨參選人柯文哲共推人選，若郭決定獨立參選，就是保送賴清德，他就不會給予支持。

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若4人都參選 不支持無勝算者

雲林縣泛藍議員也持類似看法，這位張派議員表示，最好是郭台銘與柯文哲共同參選，誰當總統參選人都可以，而郭台銘和侯友宜整合也可以，因為這樣子藍營都有機會，但如果賴、侯、柯、郭四個人參選，他將讓支持者倒戈挺賴清德，因為這等於保送賴清德，賴幾乎可以直接宣佈當選。

泛藍議員表示，雲林縣國民黨籍議員只有九席，據他了解，這九人並非人人都支持侯友宜，無黨籍議員多達廿一席，這些議員多數為泛藍，其中不少和他意見大致相同，大家沒有黨的包袱，支持誰都可以，但不想支持毫無勝算的參選人，但多數人最後都會尊重前縣長張榮味或縣長張麗善的意見。

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