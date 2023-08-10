經部：核電不符業界RE100綠電需求

經濟部表示，核電延役、核四重啟的規劃都有「實務困難」，也不符合業界RE100的綠電需求。（台電提供，資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨提出競選能源政見。經濟部表示，核電延役、核四重啟的規劃都有「實務困難」，也不符合業界RE100的綠電需求；經濟部重申，核電廠要延役，需要面對高階核廢料塞滿在爐心內無法取出的困難，也未見侯市長闡明該如何解決乾貯爭端。

延役須面對高階核廢料問題

經濟部官員指出，台灣是以出口為導向，不少企業也有參與RE100，但RE100認同的綠電並不包括核電，在出口時有供應鏈綠電壓力的企業，必須買的是不包括核電的綠電；至於歐盟雖將核能納入永續分類，但符合的條件「非常嚴格」，包含要在二○五○年之前找到高階核廢最終處置設施等。

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侯還提出第一個任期就讓核一、核二、核三延役，經濟部重申，這還是必須面對高階核廢料放在爐心內無法取出的狀況，尤其是台電與新北市府針對核一、核二的乾貯設施興建，十多年來歷經訴願、纏訟，新北看似放棄核一乾貯設施上訴，但還是以行政手段卡關，侯昨也隻字未提解決方案，不免令人質疑重啟核電只是口號。

經濟部反問，侯友宜在未參選前明確表達「不能老是把核廢料擺在新北市」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」，但鄰近的宜蘭、花蓮，或是外島的縣市首長都有類似意見，凸顯了處理核廢料的社會工程難度更高。

至於組成總體安全審查委員會來安檢核四，經濟部也提醒，核四有廠房跟設備不相容，導致空間硬塞、動線錯誤、管線複雜等問題，兩年前公投也向社會報告，並獲得多數民意支持，「當時主張歲月靜好、我思故我在的侯市長，應該還記憶猶新」。

至於侯友宜提到減煤、減碳、減空污，確保穩定供電，這都是目前政府「已經在做」的方向；如果和二○一六年相比，台電發電機組空污排放已減少六成。

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