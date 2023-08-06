「我沒債留子孫」 蔡英文：馬英九執政留債1.7兆

蔡英文總統昨到新北市板橋區接雲寺參拜，致詞時談及舉債問題，強調自己「絕對沒有債留子孫」，且建設遍地開花、經濟持續成長。（記者許倬勛攝）

2023/08/06 05:30

任內「債務淨增」僅4350億

〔記者許倬勛、蘇永耀、陳政宇、鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統昨上午到新北市板橋區接雲寺、慈惠宮參拜，對於國民黨批評執政黨「前瞻預算債留子孫」，蔡總統正面回應「絕對沒有債留子孫」，相較前總統馬英九執政八年留下一兆七千多億元債務，她任內「債務淨增」僅有四三五○億元，且建設遍地開花、經濟持續成長，「政府要懂得投資未來，才能照顧人民」。

前瞻基建預算 帶動區域均衡發展

蔡英文致詞時表示，藍綠近日激烈攻防的「前瞻基礎建設計畫」經費，她二○一六年就任時的整體公共預算經費僅三千多億元，今年增至五千八百億元，其中前瞻預算就佔了一千億元，目標是讓基礎建設加大、加快，更貼近地方需求，也帶動區域均衡發展。

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「地方缺什麼，政府就投入必要預算」，她以新北市忠孝國中地下停車場為例，過去新北市民為停車空間所苦，立委羅致政、張宏陸共同為板橋市民爭取十二億元預算，蓋了七座停車場，在在都證明新北的建設加速中，前瞻預算讓生活所需要的設施可以到位。

蔡英文提到她剛上任時，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布世界競爭力排名，台灣位居十九名，今年躍升至十二名（六十四個受評比經濟體排名），整體經濟成長三．四％、高於世界平均值，且在疫情（武漢肺炎）期間經濟的表現更好；二○一六年時，我國GDP是十八、十九兆元，現在已達廿三兆元了，可以投入的建設經費就愈多。

出席屏東同鄉會 列舉三重要建設

蔡英文堅定強調「絕對沒有債留子孫」，過往總統包括馬英九、陳水扁，執政八年留下的債務約一兆四千億元至一兆七千億元，而她任內經歷包括武肺疫情期間的特別預算八千億元，以及疫後照顧大家的四千億，加起來總計一兆兩千億，但即便增加這麼多，「債務淨增」僅四三五○億元，加上經濟、建設、社會福利向前邁進，因此國際評比一直在進步，「這就是有責任的政府，知道要投資，讓經濟成長，讓國家有更多錢照顧大家」。

蔡總統昨出席台北市屏東縣同鄉會週年慶時，也特別列舉屏東近年三項重要建設，包括屏東榮民總醫院開幕、首個以太空為主軸的科學園區今年動土、高鐵延伸屏東也已核定。

回應馬陣營抨擊 府：數字會說話

對於馬英九基金會昨回應蔡指控時，批評蔡政府將特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。總統府昨晚間也表示，「數字會說話」，對照二○一六前後八年各項政府客觀指標，蔡總統執政後，從總體經濟到資本市場規模，從歲計賸餘、政府償債能力到公共支出更多、建設更新、福利更多，負債卻更少，國家財政表現獲國際肯定。

行政院長陳建仁昨出席北美洲台灣人教授協會年會活動時，也提到最近被批評的前瞻建設，指政府花了一千六百億元做水環境建設，過去遇到百年大旱都會限水，但最近兩次大旱都沒有限水，且近兩次的颱風也發揮了功能，「經費不是隨便用的」。

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