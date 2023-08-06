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    首頁　>　政治

    侯︰兩岸要交流 我負責牽起來

    國民黨總統參選人侯友宜昨由國民黨主席朱立倫陪同，至中壢慈惠堂參拜。 （記者周敏鴻攝）

    國民黨總統參選人侯友宜昨由國民黨主席朱立倫陪同，至中壢慈惠堂參拜。 （記者周敏鴻攝）

    2023/08/06 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫昨到桃園市中壢慈惠堂參香祈福，侯友宜說，兩岸兵凶戰危的氛圍，台灣人似乎沒看清楚，但很多國外人士對兩岸關係都很擔心，除認為「台灣是全世界現在最危險的地區」，還直問「會不會戰爭」？

    侯友宜舉例，他在新北市遇到一位做生意的朋友，對方說曾被美國方面逼著到美國去設廠，因為美方憂心「萬一發生戰爭」，將會影響產能；侯說，日前參訪日本，感受到日本人對於台海危機的關心遠遠超過台灣人，台灣的經濟若要好，台灣人要過好日子，兩岸就要和平，這須靠能建立起互信的交流，包括文化、信仰、治安等各方面的交流，「民進黨執政不願做的事，由他負責把兩岸牽起來。」

    讓台灣人過好日子

    朱立倫昨天上午先陪同黨籍桃園市第二選區立委參選人涂權吉，在大園、蘆竹等區請託選民支持，再赴中壢慈惠堂與侯友宜會合；朱立倫說，國民黨提名侯友宜的最重要目標，就是讓台灣民眾平安過好日子，侯友宜有完整的經歷，擔任新北市長任內，連續五年成為全國第一的市長，相信侯擔任總統，有能力保護台灣民眾的安全，希望支持者要團結力挺侯，讓他明年能有機會再次陪同侯以「侯總統」的身分來中壢慈惠堂參香祈福。

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