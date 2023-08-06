參拜龍山寺 民眾迎賴喊凍蒜

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨前往艋舺龍山寺，出席「觀世音菩薩成道紀念典禮」，受到信眾熱烈歡迎。（記者叢昌瑾攝）

2023/08/06 05:30

〔記者蔡亞樺、闕敬倫／綜合報導〕民進黨總統參選人賴清德昨前往台北市萬華區龍山寺參加觀世音菩薩成道紀念典禮，受到民眾熱烈觀迎，不斷高喊「凍蒜、總統好」，賴清德致詞時表示，將率領政府團隊推動建設、造福民眾，落實打擊黑、金、槍、毒、詐，讓國人同胞有一個和諧安樂的社會。

賴清德在北市中正萬華區立委林昶佐、民進黨立委參選人吳沛憶等人陪同下，前往龍山寺參拜。龍山寺董事長黃書瑋表示，希望賴清德可以百尺竿頭更進一步，觀世音菩薩是救苦救難，台灣平安最重要，不管站在什麼角度都要考慮到台灣同胞的安定和安全，如何讓國家更富強，也是大家非常在意的事情，如果賴清德有機會更上一層樓，希望賴學習觀世音菩薩的精神。

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賴清德也回應說，黃希望他能夠學習觀音佛祖聞聲救苦，千處祈求千處現，苦海常作渡人舟，他會秉持這樣的精神，在政府裡面率領團隊，推動建設造福民眾，特別是落實打擊黑、金、槍、毒、詐，讓國人有一個和諧安樂的社會，也讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福和弱勢者得到照顧。

大批民眾聚集在廟埕排隊等候與賴清德握手，有民眾興奮直呼「總統好」，有的則是連聲高喊「凍蒜」，賴展現親和力，逐一與民握手問候，場面相當熱鬧。

賴清德昨天也前往新北市三重區義天宮參香祈福，並為民進黨新北第三選區立委參選人李坤城站台。

賴清德致詞時為此次風災受害的南投仁愛鄉祈福，祈求媽祖保佑救災順利，中央與地方政府合作幫助災民渡過難關。

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