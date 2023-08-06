搶攻青年票 賴侯柯較勁

三黨總統參選人青年政見

2023/08/06 05:30

出席青年論壇 大談未來政策

〔記者謝武雄、陳璟民／桃園報導〕國際青商會昨在桃園展演中心舉行「未來城市，青年進行式」論壇，副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲等三位總統參選人應邀發表青年政策，並與青商會員對談，其中，賴清德以「創新繁榮、公益永續、和平民主」三大主軸爭取青年認同與支持。

賴清德︰用AI助企業升級 推動地方創生

幫助青年就創業方面，賴清德表示，人工智慧是台灣未來最重要的產業方向，透過AI來幫助中小型、微型企業升級，政府加強基礎建設，推動地方創生，讓年輕人願意回鄉。

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柯文哲︰教育體系要「人才比」新概念

侯友宜說，政府要提供各種力量給青年，包含青創基地、貸款等，讓青年們屹立不搖，願意和政府站在一起，擴大商機與世界接軌；柯文哲主張，要靠國際企業引進、傳統產業升級及教育改革，尤其教育體系要有「人才比」新概念，從高中職到研究所，每關都有分流，技職教育一定要解決，不能讓太多人去念沒有用的大學。

賴清德強調，人民不應該因為社經環境不同，成為追求未來夢想的阻礙，所以他提出補助私立大學學費，另外，透過全國歸戶、房屋稅差別稅率2.0、提高青年安心成家優惠貸款額度、擴大社宅與租金補貼，減輕年輕人負擔。

侯友宜︰能源政策求穩定、減碳、安全

能源政策方面，賴清德認為，能源問題不必走回頭路使用核電，除非未來核能發展能安全又能解決核廢料；侯友宜提到，未來的能源政策朝穩定、減碳、安全三個方向，要檢討能源政策，例如核電廠到底在什麼時候開啟，可不可以啟用，尤其是淨零排碳是全世界的趨勢，未來台灣若不能減碳，外銷歐盟等國家的產品要抽碳稅，這影響很大；柯文哲提及，二○二五台灣可能成為非核家園嗎？大家都知道不可能，問題是國家政策竟然不改，不要為了意識形態把國家搞垮。

至於國際、兩岸關係，賴清德說，這是民主跟專制間的選擇，台灣從專制獨裁的黑暗時代，走到今天自由民主，知道黑暗的痛苦，也嘗到民主的幸福，不能走回頭路，也不必因為區域霸權的文攻武嚇力道加強，就擔心害怕、放棄主權，未來要持續提高自主國防力量、強化台灣的經濟安全、跟民主陣營站在一起。

侯友宜強調，台灣是備戰而不求戰，兩岸要平等對談，只有台海安定、台灣安全，民主同盟國家才會安全，他允諾「會用我的生命顧台灣」。

副總統賴清德昨參加「未來城市，青年進行式」論壇，發表政策願景。 （記者謝武雄攝）

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