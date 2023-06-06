蘇利文︰拜習將在「某時」會面

美國白宮國家安全顧問蘇利文。（法新社檔案照）

2023/06/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中關係歷經動盪與緊張的一年，努力重新建立正常關係之際，美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達四日抵達北京訪問。中國的專家和學者分析，康達此行可能是美國想為雙方更高層級的接觸鋪路。與此同時，白宮國家安全顧問蘇利文預告，總統拜登將在「某個時間點」會晤中國國家主席習近平。

美亞太助卿訪中 為更高層接觸鋪路

康達偕同白宮國家安全會議負責中國與台灣事務的資深主任柏蘭，與中方官員討論雙邊關係的關鍵議題。中國外交部發言人汪文斌表示，兩人五日上午已與外交部美大司司長楊濤舉行會談，下午與副外長馬朝旭會面。

請繼續往下閱讀...

美國國務院三日宣布，康達四日至十日訪問中國及紐西蘭；他去年十二月曾訪中，為國務卿布林肯原定今年二月的中國之行做準備，但在發生中國間諜氣球事件後告吹。

中共鷹派喉舌環球時報四日直批，康達訪中是出自利益而非善意。報導引述美國問題專家呂祥的話稱：「美國一直尋求對話，但同時又持續做出挑釁。」呂祥認為，這種中等層級的接觸可能為雙方更高級層級的接觸鋪路。

在此同時，蘇利文接受四日播出的美國有線電視新聞網（CNN）節目專訪時說，「我希望，我們將很快看見美中高層官員在未來幾個月進行接觸，持續改善彼此關係。然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統與習主席再次聚首」。

CNN報導，蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅五月在奧地利首都維也納的會晤，是自間諜氣球事件以來，美中官員最高層級的往來之一。然而，美中國防層級官員的正式會晤似乎仍遙遙無期。中國前駐美大使崔天凱四日聲稱，若要恢復美中高層防務談判，美國應減少在中國附近的軍事部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法