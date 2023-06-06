羅森柏格︰美建立更多「包括台灣」的夥伴關係

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（右）昨抵台訪問，上午在AIT發言人鄧艾德的陪同下與媒體舉行圓桌座談。（記者呂伊萱攝）

2023/06/06 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席羅森柏格於五日至十日訪台，期間將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台夥伴關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。羅森柏格昨與媒體座談時說，近來國際前所未有地關注台灣，這是台灣向世界展現其價值主張的良機，美國也正致力於建立更多「包括台灣的」夥伴關係。

羅森柏格昨抵台灣訪問，上午與台媒舉行圓桌座談。她開場時指出，美台之間擁有強健的文化、商業、貿易、教育和安全關係，「夥伴關係深刻且廣泛」。她說，美台之間面對許多共同挑戰，同樣有許多共同機會。她將致力於運用自身角色和所擁有的平台，與AIT同事們一起繼續拓展美台夥伴關係，盼以各種方式讓世界看見台灣是良善力量。

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近來國際前所未有地關注 台灣向世界展現價值的良機

她強調，近來國際前所未有地關注台灣，這也是台灣向世界展現其價值主張的良機。美國也正致力於建立更多「包括台灣的」夥伴關係，且會繼續擴大此類合作，相信「共同合作能成就更多」。

媒體提問問及，台美未來是否將儘速解決雙重課稅問題？羅森柏格表示，美國已非常清楚聽到台灣對於雙重課稅帶來的挑戰與疑慮，也了解這是個需要解決的問題。如同財政部長葉倫先前向國會所報告的，目前美方正在尋找方式，希望能解決雙重課稅議題。

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