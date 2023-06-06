在港悼六四被捕 台大研究生獲釋

民進黨立院黨團昨召開記者會，聲援在香港被捕的台大研究生劉家儀，立委洪申翰（左起）、鄭運鵬、劉世芳出席發言。（記者塗建榮攝）

2023/06/06 05:30

劉家儀臉書報平安

〔記者林曉雲／台北報導〕六四天安門事件今年三十四週年，台大研究生劉家儀三日於香港進行六四哀悼活動時，遭港警以煽動罪嫌逮捕，獲得保釋後，昨在臉書報平安。台大研究生協會發布聲明表示，和平哀悼不是罪，台大研協將持續關注香港政治情勢，給予追求自由者最大支持及聲援。

劉家儀三日在香港維多利亞公園悼念六四事件死者，身著燭光「真相」上衣，手舉六支白玫瑰、四支紅玫瑰花束，並以膠帶封口，在身上貼上「禁食」字樣的A4紙張，本預計於晚間六時四分起絕食八萬九六四三．四秒，卻遭港警以「涉嫌作具煽動意圖行為」、「公眾地方行為不檢」等罪名逮捕。

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劉家儀昨早在臉書報平安，感謝各界關心，指六月三日至四日，在香港警署經歷被扣查「煽動罪」，已在四十八小時內保釋，亦完成個人悼念的禁食，她暫時平安，再次強調悼念無罪。

台大研究生協會會長許冠澤昨表示，透過共同友人知道劉家儀獲釋，近期先給劉休息空間，也謝謝這兩天台大與城鄉所的積極聯繫。台大研協重申「和平哀悼不是罪」，會持續關注香港的政治情勢，給予追求自由者最大支持及聲援。

劉家儀是香港僑生，長期關注香港議題，畢業於中興大學歷史學系，就讀台大建築與城鄉研究所，自一○八學年休學至今，強調六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，值得警惕。

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