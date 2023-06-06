國民黨中正萬華立委 6/11至6/13全民調

2023/06/06 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第五選區（中正萬華）立委選戰，民進黨已決定徵召台北市議員吳沛憶出戰；藝人于美人則以無黨籍身分角逐；國民黨北市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平及國民黨發言人林家興都表態爭取國民黨提名，鍾、應昨更一度因民調議題槓上。國民黨台北市黨部昨天下午針對初選開會，選區民調將在六月十一日至十三日舉行，採電話全民調。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，中正、萬華區是艱困選區，黨中央將提名權交給市黨部處理，再提名由中央審酌。選區民調將在六月十一日至十三日舉行，民調方式採電話全民調、不納入黨員投票，至少有兩家民調機構。黃呂錦茹表示，民調結果將在六月十四日出爐，十五日轉交黨中央，黨中央預計十八日公布人選。

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應曉薇日前曾在臉書發文，呼籲選民六月十日至十四日若接到電話民調，要唯一支持她，此舉卻引來鍾小平質疑事先掌握民調資訊、批評有政治內線，鍾昨天更自比「萬華郭台銘」，呼籲國民黨初選制度要公平、公正、公開。

應曉薇昨駁斥鍾小平指控，更嗆鍾是準備好的大男人，還在管民調幾號，「你贏就是你贏，誰輸就誰輸，有什麼好計較？」應也強調早已準備好，幾號民調都一定贏，會等著對手吳沛憶與于美人。

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