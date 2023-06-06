監委：對台認知戰 中國年砸逾兆

監察院外交及國防委員會委員巡察國安局特勤中心。（監察院提供）

2023/06/06 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院長陳菊日前偕同十五位監察委員巡察國安局特勤中心，並舉行座談會。會中提及，中國對台灣進行認知作戰，一年砸三千億人民幣（約新台幣一兆三千億元），介入明年總統大選是必然。監委盼國安局走出過往保守、神秘的形象，加強和外界溝通、說明，適時揭露中共對台手法，以強化國人心防。國安局長蔡明彥則說，他們在立法院答詢也是朝這個方向在努力。

國安局應揭露中共手法 強化國人心防

陳菊及監院外交及國防委員會召集人林文程等委員，二日巡察國安局，蔡明彥率三位副局長、特勤中心副指揮官及各業管陪同。監委除聽取各項業務簡報，並視導特勤中心訓練設施及維安器材，對其訓練嚴格、現代化偵檢器材、無人機干擾作業，以及明年總統選舉（安維八號）的各項準備工作等，均印象深刻。

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座談會中，林文程表示，明年正逢我國總統及立委選舉，國安局的工作顯得格外重要，尤應密切注意中國意圖介入及影響我總統大選。他說，台灣從一九九六年第一次直接民選總統以來，中國就以各種方式影響台灣選舉，可想而知，明年總統和立委選舉，中國應會依照往例企圖操縱、影響台灣選舉。

「中國肯定是會介選的，他們用的手法多元，有各式各樣的方式。」席間，有委員提及中國對台認知作戰，包括利用社交媒體釋放假消息干擾台灣民心，這也是策略之一，且一年砸下三千億人民幣，一定要特別注意。

監委指出，中共對台統戰作為，有些是用收買，甚至是媒體滲透，輿論、群組認知作戰等資安方面的攻擊，態樣很多，建議國安局多和媒體揭露，讓國人加強心防；國安局在過去是保守、神秘的單位，很少和外界溝通、說明，進行交流，這已不符合現今時代；國安工作現在是重中之重，應有更開放、透明的機制。

據轉述，國安局表示，他們密切注意此事，會加強和外界溝通、說明，也提及該局在立法院答覆立委詢問時，也是朝這個方向努力，一定要把中國對台的認知作戰手法適時揭露出來。監委說，國安局現在有辦很多相關案件，資安也是重點工作，他們也認知到利用AI製造假訊息，用人臉、聲音以假亂真，這個很可怕。

除中共對我認知作戰、假訊息結合AI人工智慧、抖音對我國安威脅等，與會監委也關注卸任正副總統出訪維安工作、共諜案法院輕判、軍人違法是否回歸軍法審判、中共藉由社會團體、宗教、幫派、特定媒體進行滲透的防範作為等多項議題。

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