3腹案爭敗部復活？》陳玉珍：郭營有主戰與主和派

對於週刊報導，陳玉珍表示，在郭台銘身邊有不同的意見，有在討論，也不曉得郭台銘傾向哪套方案。（資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘日前爭取國民黨二○二四總統提名失利後，後續動向引起關注。曾表態挺郭的國民黨立委陳玉珍昨日受訪指出，郭台銘還是以「為中華民國拚經濟、為兩岸拚和平」為目標，來思考下一步動向。

陳玉珍坦言，民眾黨主席柯文哲與郭台銘個人之間的互動滿多的，但兩人身邊都各自有主戰派與主和派的幕僚，有各種不同的意見，但她認為，兩人自身的決定才會是最後的走向。

請繼續往下閱讀...

外傳挺郭地方大老向郭台銘獻策三套腹案，分別為郭台銘獨立參選或等國民黨「換侯」、與柯文哲合作組成「郭柯配」或「柯郭配」，以及放棄參選，全力輔選挺郭派立委。對此，陳玉珍證實，郭台銘身邊有不同意見，這些意見的確都有在考慮範圍內，但她不了解郭較傾向與藍營合作，還是與柯文哲合作。

被問到郭台銘與柯文哲互動，是否會讓藍營內部對郭感到不信任，陳玉珍指出，郭台銘與柯文哲本來就相當密切、友好，互動很多，而國民黨主席朱立倫早就說過，達成政黨輪替的方法有三階段，分別為國民黨徵召出候選人、與郭台銘競爭整合，以及第三階段的組成「非綠大聯盟」，郭台銘與柯文哲的互動，事實上沒有違反朱立倫所說的三階段步驟。

國民黨立委林為洲受訪則認為，比起郭、柯合作，郭、侯合作更好，因為郭台銘曾說「支持國民黨提名的人」，郭與國民黨外的人合作會遇到一些障礙，而他也不太相信郭會屈就副手。

林為洲也說，他會一直建議國民黨總統參選人侯友宜，要親自與郭台銘好好地請託、討論，郭台銘的力量在選舉中與國家的處境之下，能扮演什麼角色，都應該要由侯親自拜訪郭，一起來討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法