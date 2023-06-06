侯：強化議題主導 贏得民眾信心

針對支持度暫時落後，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，將主導議題來贏得民眾的信心。（記者黃子暘攝）

2023/06/06 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕有民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度暫時落後，媒體昨天詢問侯選戰策略，是否加強網路空戰爭取議題的主導權？侯批評說，民進黨執政這幾年，民生凋敝、百廢待舉，缺電、物價通膨、黑金橫行成了結構性的問題，他會凸顯國民黨執政後會做得比民進黨更好，主導議題來贏得民眾的信心。

相信郭會信守承諾相挺

對於傳出鴻海集團創辦人郭台銘擬定空、陸戰的三項腹案爭取敗部復活，未來如何整合團結合作？侯友宜說，他相信郭董會信守支持他的承諾，大家都有守護中華民國和這塊土地的共同信念，他會用這個態度，團結面對困難跟挑戰，一起讓做不好的民進黨再度被輪替，他未來會提出國政政見及青年關心的議題，也宣傳新北市連續四年的施政滿意度五星評價，讓民眾相信他有能力會做得更好。

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另外，對於前立法院長王金平婉拒出任侯友宜的全國競選總部主任委員，一位曾在國民黨中央黨部擔任核心幕僚的新北政壇人士表示，希望侯能夠展現更大的誠意及更柔軟的身段，敦促王金平出馬輔選才能水到渠成。

侯友宜受訪指出，新北市這些年遇到許多問題並向中央反映，但中央沒有支援也沒能力幫忙解決，中央甚至行政效率怠惰，民眾關心的問題，民進黨卻做不好，為何要讓民進黨繼續執政？他會主導選戰議題，贏得民眾的信心。

侯並說，早期曾在國安團隊服務，不論是國安議題、內政問題，他已工作二、三十年，深知民眾面臨的痛苦及國家安全等相關議題，一定會全力以赴，扛起守護中華民國的責任。

媒體也詢問侯友宜，先前在四大公投案說的「歲月靜好」，引起藍營支持者不滿，會不會道歉來撫平藍營支持者的反彈情緒？他表示，台灣現在面臨嚴肅的兩岸議題、台海區域和平穩定的問題，及最近美、中軍艦在台灣海峽發生的國安問題，在兵凶戰危的關鍵時刻，重要的是如何顧好台灣安全、降低兩岸的衝突，沒有和平就無法平安，人民也無法安居樂業。

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