國民黨中常委批朱提名「詐賭」 要求侯郭再比民調

前國民黨秘書長李乾龍1日晚間邀請前總統馬英九、前立法院長王金平等黨內大老，與國民黨總統參選人侯友宜晚餐，李乾龍2日受訪時說，大家都有一致的共識，不能再有換侯的聲音出來。（中央社）

2023/06/03 05:30

〔記者施曉光、林欣漢、許倬勛／綜合報導〕國民黨中常委沈智慧昨日接受網路直播節目「品觀點─觀點芹爆戰」專訪時，痛陳原本總統提名規格應該要比立委提名作業還高，但這次國民黨的總統徵召方式，竟連提名一個立委都不如，她還說，「我沒想到自己支持的主席（朱立倫）是這樣的人！」並稱後悔當初為何要空白授權朱立倫徵召。

沈智慧質疑黨中央早內定侯友宜，「這就是詐賭！」目前唯一能夠解決朱立倫徵召侯友宜爭議的方法，就是在七月二十三日國民黨全代會召開前，展開郭台銘與侯友宜的第二階段民意調查。

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先前朱立倫的宣布徵召，就當成是第一階段的結果，侯友宜是國民黨內最強人選，第二階段再與郭台銘根據全民調結果，決定由誰代表國民黨參選總統。

國民黨︰已徵召侯 盼共同支持

對此，國民黨發言人楊智伃回應，國民黨已經確定徵召侯友宜為二○二四總統大選候選人，盼未來所有黨內夥伴們能放下個人情緒，共同支持、一起團結打拚重返執政。

李乾龍︰侯應請出王金平

此外，國民黨前秘書長李乾龍前晚作東，宴請前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨前主席吳伯雄等人，與國民黨總統參選人、新北市長侯友宜餐敘，席間王金平婉拒出任競選團隊職務。前晚也應邀出席的國民黨團總召曾銘宗昨受訪時轉述說，王金平認為「應該有更合適的人」。

不過，李乾龍受訪則直言，侯友宜現在的競選團隊仍是市長規格的陣容，難以走出新北市、縱橫全國，王可扮演侯友宜的諸葛亮，更是勝選的關鍵之鑰，「不論三顧茅廬、六顧茅廬都要把王金平請出來」，侯必須邀請王擔任競選要職，才能穩固中南部軍情，促使藍軍大團結。

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