蔡接見吐瓦魯外長 感謝挺台

蔡英文總統（前右）昨接見吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（前左），感謝吐瓦魯政府和人民在國際場合為台灣發聲。（中央社）

2023/06/03 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見來訪的吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛伉儷，感謝吐瓦魯在國際場合為台灣發聲。柯飛向蔡總統保證，吐瓦魯會持續與台灣站在一起，無論順境或逆境，也會持續強調和平解決爭端的重要性。

兩國簽署條約與協定

柯飛並與我國政府簽署「台吐刑事司法互助條約」、「台吐外交人員訓練及交流合作協定」與「台吐技術合作協定」，建立兩國在司法、外交、農業、公共衛生及氣候變遷等領域的合作。柯飛說，技術合作協定可有效涵蓋兩國既有與新興的合作領域，順應吐國發展所需。

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蔡英文表示，面對氣候變遷的挑戰，台灣會和國際社會合作，持續推動減緩及調適氣候變遷的計畫，也會協助吐瓦魯建立具有韌性的應變體系。她說，台灣和吐瓦魯將持續深化各領域的合作。如同柯飛部長所強調的，兩國應本於共享價值及相互尊重；台灣和吐瓦魯共享民主及自由的價值，珍惜彼此堅實的友誼，「未來，我們會繼續追求共榮發展。」

柯飛隨後指出，吐瓦魯與台灣堅實的邦誼建立於彼此共同價值，包括保護及維護國家主權、堅持民主原則、促進地區和平穩定、經濟發展及環境永續。一九七九年吐瓦魯自英國獨立後建交至今，台灣一直是支持吐瓦魯發展的重要夥伴，這樣的夥伴關係證明兩國合作的價值與力量。

柯飛認為，台灣與吐瓦魯之間的夥伴關係是外交典範，因為兩國邦誼不只是追求具體的成果，而是以共同價值觀做為指導原則，追求共享認同與目標。

柯飛表示，台灣處於面對全球角力和地緣政治競爭最前線的國家，吐瓦魯非常關切中國加諸台灣的侵擾和威脅。

他也要向蔡總統保證，不論順境還是逆境，吐瓦魯會持續與台灣站在一起，並致力於建構國與國之間的橋樑，以和平的方式與更多合作解決全球性的議題。

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