國防工業合作 增加民間產值594億

工合技轉使漢翔獲得F-16戰機的維修技術。圖為F-16V降落後，地勤人員實施檢整作業。（資料照）

2023/06/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕依據國防部報告指出，統計二○一○年至二○二二年引進二九八項國防工業合作，建立國軍飛彈、雷達等翻修技術能量，節省國防後勤支出約七十六．四億元，增加民間業者產值約五九四．四億元。漢翔公司總經理馬萬鈞昨受訪指出，透過工合技轉使漢翔獲得F-16戰機的維修技術，但與設計飛機的技術不同，後續仍需靠工程師的努力，轉化為設計飛機的技術。

漢翔獲F-16戰機維修技術

根據「國防部工業合作作業規定」，採購達一定金額以上的對外軍購，應執行工業合作。而工業合作應依採購總金額的一定比例，換算成工業合作額度點數，執行國內投資、採購、技術移轉等，提升國內工業與科技水準。

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然而近年曾發生軍購案的工業合作竟一無所成，例如可偵蒐中國內陸的空軍「偵蒐雷達採購案」，耗資四○九億元，但工業合作協議書簽訂超過十年而無具體進展，軍方最終結案處理，引發議論。

節省國防後勤支出約76億元

立法院國防委員會近期關切國防部在軍購案中的「工業合作」狀況，國防部已將報告送交立委辦公室。國防部在報告指出，我國工業合作自一九九三年執行至今，已完成一五六份合作協議書簽署，其中軍購案部分已完成一一五份工業合作協議書簽署，獲得一三○億餘額度點。

此外，報告揭露，統計二○一○年至二○二二年引進「F16型機維修中心─液壓系統廠級能籌技術移轉」、「AAV7變速箱翻修工程技術移轉」等二九八項，建立國防部飛彈、發動機、變速箱、雷達等翻修技術能量，節約國防後勤支出約七十六．四億元，增加民間業者產值約五九四．四億元。

報告指出，國防工合現有剩餘卅．五億餘額度點，其中鳳翔及鳳展案十五億餘額度點全數用於F-16型機維修中心技轉，確保空防戰力。

國防部指出，現有工業合作執行中共計十八案，協議書尚未生效四案，洽簽中一案；協議書尚未生效的四案，因原廠尚未獲得美軍合約。

漢翔董事長胡開宏五月初曾表示「期望美方加速工合技轉」，馬萬鈞昨受訪指出，胡所指的就是F-16戰機維修中心的技轉案，因為維修中心若欲維修F-16戰機的系統件，就需要獲得原廠的技轉授權，獲得一項授權就能修理一項、授權兩項修兩項，因此「維修中心有多厲害，取決於美方技轉的速度有多快」。

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