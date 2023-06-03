為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美貿易倡議 下階段鎖定3議題

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定由我駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（左3）代表雙方簽署。 （行政院經貿辦提供）

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定由我駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（左3）代表雙方簽署。 （行政院經貿辦提供）

    2023/06/03 05:30

    鄧振中︰勞工、環保與農業 可能優先處理

    〔記者鍾麗華、徐子苓／台北報導〕台美廿一世紀貿易倡議首批協定前天在華府簽署，對於下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中在華府受訪表示，考慮先處理勞工、環保與農業三個議題，但還需與美方確認。

    台美廿一世紀貿易倡議首批協定前天於美國在台協會（AIT）華府總部、由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇及AIT理事主席羅森柏格在場見證。

    鄧振中指出，台美貿易倡議協定重要性在於建立很強基礎，這是一份非常完整的協定，與國際協定一樣有完整的結構，雙方是對等的，協定對彼此政府都有效力，各方都必須遵守，企業也可以依據協定做商業計畫。

    鄧振中提到，他利用在底特律出席亞太經合會（APEC）貿易部長會議的機會，與美國貿易代表戴琪舉行雙邊閉門會談。雙方皆樂見近期將簽署貿易倡議的首批貿易協定，也認為協定是高標準且深具經濟意義，並同意儘速展開下一階段談判。

    鄧振中說，後續的七項議題要同時展開談判負擔過重，目前會選擇其中三個議題優先處理，可能是環保、勞工與農業議題。他解釋，台灣對勞工保護非常完整，美方也非常重視勞工議題；而兩國對環境保護有共同目標；在農產品方面，雙方都希望能增加對彼此出口，糧食安全方面也需要處理。

    行政院長陳建仁表示，這是自一九七九年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，也讓台美經貿關係向前邁出關鍵的一步。協定納入如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等高標準貿易協定內容，為台美經貿往來打下堅實法律基礎。

    美商會肯定 籲速實施

    台灣美國商會昨也對協定表示高度肯定，並呼籲美台政府應盡速實施該協定，成立全新的良好法規實務聯合委員會。

    中國外交部則表達強烈不滿，並稱中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。行政院副院長鄭文燦受訪則強調，台灣走向世界，世界更支持台灣，這是非常關鍵的里程碑，「不管中方說什麼，台灣都會勇敢地擁抱世界」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播