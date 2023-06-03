台美貿易倡議 下階段鎖定3議題

「台美21世紀貿易倡議」首批協定由我駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（左3）代表雙方簽署。 （行政院經貿辦提供）

2023/06/03 05:30

鄧振中︰勞工、環保與農業 可能優先處理

〔記者鍾麗華、徐子苓／台北報導〕台美廿一世紀貿易倡議首批協定前天在華府簽署，對於下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中在華府受訪表示，考慮先處理勞工、環保與農業三個議題，但還需與美方確認。

台美廿一世紀貿易倡議首批協定前天於美國在台協會（AIT）華府總部、由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇及AIT理事主席羅森柏格在場見證。

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鄧振中指出，台美貿易倡議協定重要性在於建立很強基礎，這是一份非常完整的協定，與國際協定一樣有完整的結構，雙方是對等的，協定對彼此政府都有效力，各方都必須遵守，企業也可以依據協定做商業計畫。

鄧振中提到，他利用在底特律出席亞太經合會（APEC）貿易部長會議的機會，與美國貿易代表戴琪舉行雙邊閉門會談。雙方皆樂見近期將簽署貿易倡議的首批貿易協定，也認為協定是高標準且深具經濟意義，並同意儘速展開下一階段談判。

鄧振中說，後續的七項議題要同時展開談判負擔過重，目前會選擇其中三個議題優先處理，可能是環保、勞工與農業議題。他解釋，台灣對勞工保護非常完整，美方也非常重視勞工議題；而兩國對環境保護有共同目標；在農產品方面，雙方都希望能增加對彼此出口，糧食安全方面也需要處理。

行政院長陳建仁表示，這是自一九七九年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，也讓台美經貿關係向前邁出關鍵的一步。協定納入如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等高標準貿易協定內容，為台美經貿往來打下堅實法律基礎。

美商會肯定 籲速實施

台灣美國商會昨也對協定表示高度肯定，並呼籲美台政府應盡速實施該協定，成立全新的良好法規實務聯合委員會。

中國外交部則表達強烈不滿，並稱中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。行政院副院長鄭文燦受訪則強調，台灣走向世界，世界更支持台灣，這是非常關鍵的里程碑，「不管中方說什麼，台灣都會勇敢地擁抱世界」。

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