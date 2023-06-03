涉賄不得參選 林哲凌可能遞補雲林議員

2023/06/03 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕前雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌收賄一審被判刑十年，未來將不得參選公職，不過去年底林哲凌參選雲林縣第六選區縣議員，雖未能當選，但該選區現任五名議員中，有兩人分別涉及賄選案及貪瀆案。雲林縣政府民政處表示，未來判決確定後，林哲凌仍可望遞補成為雲林縣議員。

林哲凌擔任口湖鄉長時，涉嫌向光電業者收受賄賂四百萬元，雲林地方法院日前一審依貪污治罪條例判決有期徒刑十年、褫奪公權八年。依選罷法新修定辦法規定，「十年以上徒刑判決尚未確定者不得參選」，未來林哲凌將無法參選公職。

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若有議員涉案解職 「落選頭」可補上

去年底林哲凌參選雲林縣第六選區議員，應選五人林哲凌獲得第六名落選頭，不過，該選區當選的議員中，縣議員蕭慧敏因涉嫌賄選被雲林地檢署提出當選無效之訴，若一審判決確定，將遭到解職，另外，該選區縣議員黃文祥，三月間也因涉嫌收賄案，目前被雲林地檢署依違反貪污治罪條例偵辦中，若最後起訴、甚至遭判刑定讞，且附帶褫奪公權，也將被解職。

民政局：將行文請示內政部決定

雲林縣政府民政局表示，依據新的選罷法規定，林哲凌已喪失參選資格，但依舊的選罷法規定，未來若雲林第六選區有議員遭解職，林哲凌有機會遞補成為縣議員，由於法令還有些爭議，未來若是遞補條件產生，為了慎重起見，還是會行文向內政部請示再做最後決定。

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