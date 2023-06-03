蒐集特勤中心班表、刺探蔡總統行程 特勤舅甥竟淪共諜 判刑定讞

曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的退伍軍官孫翰方淪為共諜，唆使在總統府擔任特勤侍衛的少校外甥王文彥，蒐集機密。最高法院昨維持高等法院更一審見解，判孫2年8月、王1年4月徒刑定讞。（資料照）

2023/06/03 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的退伍軍官孫翰方淪為共諜，五年前唆使在總統府擔任特勤侍衛的外甥、時任憲兵指揮部警衛大隊少校區隊長王文彥，蒐集交付侍衛室、特勤中心主官管的個人資料與輪值表等機密，並刺探總統蔡英文接見外國國會議員的訊息。最高法院昨維持高等法院更一審見解，依國家安全法、陸海空軍刑法判孫二年八月、王一年四月徒刑定讞。

孫翰方曾任蔣、李隨扈 退伍赴中被吸收

孫翰方退伍後在中國某律師事務所工作，參加台商聚會時，被中國中央軍委會廣東省海外聯絡辦公室方姓男子吸收成為共諜。方男開出條件，孫翰方若帶現役軍人參加中國旅行團，或引薦軍人與中方人員餐敘，每次可領取二千至三千美元報酬。

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孫翰方多次要求王文彥刺探特勤單位機密，王於二○一八年抄寫總統府正副侍衛長、特勤中心副指揮官等軍官的姓名、公務電話等，並列印特勤中心永和、大安等警衛組室的輪值班表等機密文件，交給舅舅轉交給廣東外聯辦。孫另要求王蒐集蔡總統接見美、日國會議員等不公開行程資料，但王無法取得而作罷。

教唆少校外甥王文彥情蒐機密 法官痛斥

桃園地院一審認定兩人所為嚴重危害國家安全，依國安法、陸海空軍刑法判孫三年四月徒刑，沒收犯罪所得一百四十七萬餘元人民幣、美金二萬元，王男因認罪且已被撤職，判處一年十月、緩刑五年。

兩人上訴，翻供改口不認罪，高院二審痛斥兩人未見悔意，維持一審刑期，並撤銷王的緩刑。最高法院發回更審。高院更一審則酌減改判孫二年八月、王一年四月徒刑；最高法院昨駁回上訴定讞。

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